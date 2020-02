Raúl Ruidíaz recomiendo no jugar en México por inseguridad

Raúl Ruidíaz, jugador peruano que militó en Morelia, dijo que un futbolista debe de pensarlo dos veces antes de ir a México, "por la inseguridad" que se vive ahí.

El ahora jugador del Seattle Sounders denunció que cuando estuvo en el conjunto michoacano "tuve algunos percances cuando salía a cenar, a comer, pero fuera de eso, estuve bien, tranquilo, nadie me amenazó".

Ruidíaz fue campeón de goleo con Monarcas y de ahí saltó al cuadro de la Mayor League Soccer. "Si vas como jugador soltero, está bien, pero si ya vas casado con familia es complicado, no lo recomiendo. Allá en el estado (Michoacán) se viven muchas cosas que la verdad no son bonitas, por eso me fui".

No dudó en decir, que México "es muy complicado para vivir y más ahora, pero si no te metes con nadie, no estás en problemas, no habrá complicaciones".