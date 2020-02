Ángel traza su camino en la música sin ayuda de Gloria Trevi

El cantante mexicano Ángel, hijo de Gloria Trevi, busca independizarse de su madre y hacer una trayectoria artística con sus propios méritos, quiere ser reconocido por su esfuerzo y no porque es el hijo de un famoso.

"A veces porque te ven en un lugar y dicen: 'por qué es el hijo de no se lo ganó, no se lo merece', y por eso hablé con mi mamá, le dije que no iba a querer su ayuda y ya me dijo: 'yo no te voy a ayudar con el video. Con eso de las canciones, tú averigua lo que vas a hacer, tú encuentra tus compositores", dijo Ángel a los medios de comunicación.

El cantante de 17 años explicó que ese tipo de comentarios lo han seguido desde que estaba muy pequeño, la gente que no lo conoce siempre le ha criticado que sus logros se deben a la fama de su mamá y él quiere probar que no es así.

"Lo he estado viviendo desde que estaba muy chiquito en los comentarios de YouTube, Instagram... Y pues yo me senté con mi mamá y le dije: 'Yo lo voy a hacer solo', porque si no lo hago así, no me voy a sentir orgulloso, hasta que no me lo haya ganado yo solito. Y poder decir que mi equipo y yo lo hicimos".

El cantautor declaró que al platicarlo con Gloria Trevi ella se sintió muy orgullosa de la decisión, así que le ha retirado el apoyo y lo deja libre para que busque su camino.

"No estaba espantada ni nada. Desde chiquito mis padres me han enseñado eso, si quieres algo gánatelo, en la vida nada es regalado. Obvio hay momentos que te puede tocar la suerte y te va súper bien y otros donde no te toca y te va mal. Ellos me dijeron que tengo que trabajar hasta que me salga. Con la paciencia, persistencia y el trabajo, con esos tres puedes hacer lo que quieras", indicó.

Y es gracias a esa decisión que el también estudiante de preparatoria ya no se siente tan presionado como cuando debutó el año pasado. Señaló que eso le permite seguir disfrutando de sus actividades cotidianas, como el ser un estudiante que busca estudiar la universidad, teniendo en la mira la carrera de computación o la física, mientras lo compagina con su carrera artística.

"Después lo pensé bien y dije: 'pase lo que pase'. Y además yo soy muy religioso, soy muy católico, pienso que Dios tiene un plan y pase lo que pase es lo que Dios quiere, entonces yo doy el 100% en todo".

Ahora busca compartir con la gente su nuevo sencillo llamado "Besos menos", una balada escrita por él y que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

Además adelantó que aunque su madre ya no intervendrá en su carrera como cantante, no deja fuera la idea de realizar proyectos juntos, es por eso, que están preparando una sorpresa para todos sus seguidores.