Integrantes de System Of A Down hacen cover de David Bowie

Como parte de su proyecto paralelo de cóvers, el baterista de System of a Down, John Dolmayan, lanzó otro tema de la mano de su compañero, el vocalista Serj Tankian, ahora para la canción de David Bowie Starman.

Tankian, canta en esta ocasión en la pieza del fallecido Bowie, dicho cóver ya está disponible en streaming únicamente en audio, y pertenece al proyecto musical These Grey Men, iniciativa de Dolmayan, quien sintió una inquietud por reinterpretar toda aquellas canciones que le gustan.

De acuerdo con el medio musical Consequence Of Sound, el baterista explicó: "mientras conducía, encendía la radio y escuchaba lo que sucedía. A menudo, escuchaba algo y me preguntaba cómo lo tocaría yo o lo arreglaría ".

“De hecho, comencé a hacer una lista de unas 30 canciones que podría coverear algún día. Acabo de inspirarme en conducir en el desierto y escuchar música. System Of a Down no estaba haciendo nada en ese momento, pero necesitaba una salida para mi energía artística. Entonces, reduje la lista y contacté a algunos artistas con los que quería trabajar ”.

Starman viene después del primer estreno, la canción de Radiohead, Street Spirit en la voz de M. Shadows, vocalista de Avenged Sevenfold cuyo video musical también se estrenó. El álbum debut de These Grey Man verá la luz el 28 de febrero próximo y tendrá canciones de otras estrellas como Madonna, Eminem, AFI y más.