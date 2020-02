El lagunero Uriel Antuna responde a críticas de comentarista deportivo

El Clausura 2020 lleva ya seis jornadas en las que Chivas sólo tiene una victoria. Después del partido del sábado pasado en el que Guadalajara perdió en casa ante Cruz Azul, Uriel Antuna se enganchó en redes sociales con un conductor.

El atacante mexicano respondió a una publicación en Twitter del comentarista Álvaro Morales de la Cadena ESPN, quien en dicha red social escribió "¿Cuándo anunciará Antuna su retiro?".

El futbolista del Guadalajara contestó "Guarda silencio que si no fuera por chivas no comes".

En lo que va del presente torneo, Antuna ha disputado seis partidos de los cuales en cuatro ha sido titular y después de 399 minutos, el refuerzo rojiblanco aún no logra marcar con el equipo dirigido por Luis Fernando Tena.