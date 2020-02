Ingrid Escamilla era mi fan: María León siente impotencia tras feminicidios

La actriz y cantante María León considera que no se le está dando la importancia que merecen las víctimas de feminicidios, en comparación de otros temas de la agenda que sí están en la punta de la lista de prioridades.

Por eso recordó a Ingrid Escamilla y se pronunció en contra de la violencia hacia la mujer, horrorizada por la noticia de la niña Fátima, encontrada muerta a sus siete años. "Ingrid Escamilla era mi fan, fue súper fuerte porque de pronto saber que alguien que te seguía y que estaba pendiente de ti haya pasado por eso, es una impotencia muy grande", expresó.

Para la también actriz es cada vez más importante que una mujer apoye a otra mujer porque, desde su punto de vista, las libertades que se habían obtenido en el pasado han tenido un retroceso a nivel sociopolítico, lo que le preocupa.

El día de su cumpleaños, el 14 de febrero, promocionó su sencillo Amor perro, por lo que pidió a sus seguidores, muñecos de peluche de sus ex novios, mismos que fueron donados a una asociación que apoya a niños que han perdido a sus mamás a causa de los feminicidios.

"Se trata de transformar lo negativo en positivo. Me encantaría que todos tuviéramos el poder de controlar esas cosas, yo sé que todos lo queremos. La mejor forma es poner un granito de arena a través de lo que uno sabe hacer, y no sé si esto genere un cambio o no, pero lo que quiero es que acompañe y sane, que genere un punto de valor y atrevimiento para otras mujeres", añadió.

María León, quien actualmente participa en la obra de teatro Chicago, cree importante plasmar en canciones o en sus redes sociales, mensajes que puedan ayudar a otras personas con sus luchas internas, ya sea de forma explícita o implícita. "Estoy en esa búsqueda y a veces recibo mensajes a cambio. Si lo que hago acompaña, inspira o envalentona a una sola persona me sentiré motivada a seguir".