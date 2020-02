Preocupa al 'Tuca' posible suspensión de Nahuel Guzmán

Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, dejo en manos a quien corresponda una posible sanción a Nahuel Guzmán por la agresión a Eduardo Aguirre, de Santos, en el juego en el que los felinos cayeron 2-1.

"No me toca a mí (decidir si es castigado o no), son otras áreas, no tengo nada que ver con esto". Pero si llega a darse " estamos preparados para suplirlo".

Ferretti se concentra más en el duelo de la Liga de Campeones de la Concacaf, en el cual los regios recibirán al Alianza de El Salvador, para el cual viajará André-Pierre Gignac, no así seis jugadores lesionados: Hugo Ayala, Eduardo Vargas, Jürgen Damm, Francisco Meza y Jorge Torres Nilo.

"Hay quienes están algo tocados, otros con molestias, vamos a dejarlos que se recupere bien", agregó el brasileño. Sobre el paso del equipo, Ferretti minimizó que el equipo esté fuera de zona de Liguilla. "No me quita el sueño, hay que ir paso a paso, el juego que se hace deja tranquilo".