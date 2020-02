Adele anuncia fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

De acuerdo al portal de la revista Variety, el mes pasado el manager de la cantante, Jonathan Dickins, dijo a Music Week, que el sucesor de 25 llegaría este año y “cuanto antes mejor”; y el fin de semana, la propia Adele reveló, en la boda de una de sus amigas: “esperen mi nuevo disco en septiembre”.

@Adele is coming!



The singer was filmed saying “expect my album in September” at her friend’s wedding party. pic.twitter.com/Zj0Ir76W2z