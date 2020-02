Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, afirmó durante este lunes que el número de emergencias 911 no está "funcionando adecuadamente", esto luego de ser cuestionado por medios de comunicación por el asalto que sufrió un restaurante del bulevar Independencia la noche de ayer domingo.

Zermeño destacó que lo importante luego del atraco de ese lugar es que no exista "impunidad", además señaló que incrementarán los rondines de vigilancia en el sector Centro y los principales corredores comerciales para evitar más delitos similares.

Ver más: Asaltan con arma de fuego negocio de tacos en Torreón

No obstante, culpó al número de emergencias 911 por generar tardanza en la comunicación a las autoridades policiales.

"El 911 no está funcionando adecuadamente, por eso estamos distribuyendo el teléfono de la policía, para que nos llamen directamente y podamos actuar más rápido... El 911 lamentablemente no ha funcionado bien, pues es un teléfono nacional, de aquí a que pasan el reporte, no ha sido efectivo, esa es la verdad".