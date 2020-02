Me vale m*dre que no le guste: Ana Bárbara tras crítica de Gavito

Ana Bárbara arremetió contra el polémico juez de La Academia, Arturo López Gavito, durante el programa del pasado domingo, luego de que éste declarara que uno de los éxitos de la cantante era “espantoso” durante una pasada emisión.

La famosa aprovechó ayer su participación en el reality de canto, para defenderse de aquellas palabras hechas por el llamado “Juez de hierro”.

“Mi Corazón es una canción que salió de este corazón bandido, que es a dueto con el grupazo Bronco y que aunque algunos jueces opinen que algunos compositores hacemos canciones que son un bodrio, con todo respeto señor”, dijo la artista de 49 años refiriéndose a Gavito quien se encontraba en frente de ella escuchando sus palabras.

Asimismo, visiblemente molesta contraatacó a Gavito con una lección de lo que debe ser una buena crítica.

“Ojalá aprendan cuando den una crítica a respetar la obra. No importa que no nos guste, una cosa es criticar y otra es ofender, decir algo con esa autoridad que da el poder de esa silla puede ser muy doloroso y puedes herir sentimientos, es lo único que te voy a decir, yo con todo cariño la compuse”, añadió la intérprete de Bandido.

Por su parte, el juez de La Academia sólo esbozó una sonrisa en su rostro y no hizo comentario alguno.

No conforme, Ana Bárbara volvió arremeter contra Gavito durante una entrevista al término de su actuación.

“Este señor osadamente, sin pensar a quién hiere o cómo hiere pues a veces emite un juicio; una cosa es decir una crítica y dar una perspectiva de un alumno y otra es destrozar una obra sea lo que sea”.

Y remató con un mensaje muy claro para López Gavito y sus detractores.

“A mí no importa que no le guste, es más me vale absolutamente m*dre, pero realmente lo que tiene que hacer es que no se puede ofender, por más que no le guste”, declaró.

Ante la reacción de la cantante, los memes en redes sociales no se hicieron esperar.

Yo después de ver a Ana Bárbara decirle sus cosas a Gavito.#SemifinalLaAcademia pic.twitter.com/lrTC9EBFDl — (@Leonnisimo) February 17, 2020

¡QUE PERRA TÚ TÍA ANA BARBARA! Pensamos que esta academia no nos podía dar más después de lo de Danna Paola. pic.twitter.com/vzRgSJ9Fk9 — D E B A N H I (@DebanhiAbril) February 17, 2020