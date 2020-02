Lugares para visitar en la CDMX si te gusta el cine

Ver cine de arte puede ser una de las actividades favoritas para muchos. Si hay una ciudad donde puedes encontrar amplia diversidad de este material en exhibición es en la Ciudad de México.

Si disfrutas el cine y buscas una experiencia distinta a la de una sala convencional, te recomendamos visitar los siguientes lugares:

Cineteca nacional

La Cineteca ha ofrecido proyecciones de films internacionales y ha sido sede de algunos de los principales festivales de cine.

Se encuentra en Avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco.

Cinemanía

Cuenta con cuatro salas que han sido renovadas en los últimos años para ofrecer un estilo vanguardista que logra diferenciarlo de otros sitios de la ciudad; incluso se hace llamar “el espacio único de México”.

Avenida Revolución, esquina Río Magdalena, col. Tizapan, San Ángel.

Cine Tonalá

Este lugar no sólo ofrece propuestas cinematográficas que destacan entre el cine de arte, sino que también cuenta con opciones gourmet. Este sitio llegó a desplazar a muchos otros de la col. Roma, ya que se presta para muchas otras actividades.

Se encuentra en Tonalá 261, Roma sur.

Club condesa

El Hotel condesa cuenta con un espacio aparte para los amantes del cine. Cada lunes, el sótano de este lugar se convierte en una sala para proyectar películas. Es ideal para quienes buscan alejarse de las multitudes.

Se encuentra en Veracruz 102, colonia Condesa.

The Movie Company

Luego de que la cineteca cerrara temporalmente debido a su remodelación, surgieron tres nuevas salas, convirtiéndose en The Movie Company. Cuenta con una barra de bebidas plus y proyecta propuestas nacionales e internacionales que en muchas ocasiones no llegan al cine comercial.

Avenida San Jerónimo, 263, colonia Tizapán.

La casa del cine

Se han comprometido con acercar el cine de arte a todo público. Además de ofrecer la proyección de películas, también fomenta la formación de procesos cinematográficos. Su ubicación en el Centro histórico lo hace un lugar accesible.

Se encuentra en República de Uruguay 52, Centro Histórico.