Invitan a festival gastronómico en Cuatrociénegas

Promueven evento gastronómico en Cuatro Ciénegas los días 6 y 7 de marzo.

El festival se denomina Origen y contará con la participación de chefs de talla nacional que cocinarán platillos de su especialidad, todo de una forma ancestral, a base de carbón y leña.

Los organizadores aseguraron que se tomarán las previsiones y medidas de seguridad, en coordinación con las autoridades municipales, para garantizar la conservación del lugar.

El evento se montará en medio de las dunas de yeso, donde no se permite el ingreso de vehículos motorizados, además de que no hay señal de telefonía. Se ha pedido a los proveedores que no lleven plásticos para reducir al máximo la generación de basura, además de que todos los materiales de la producción son reciclados.

Una parte del recurso se destinará a un proyecto para una planta tratadora o de un relleno sanitario, dos temas fundamentales en la actualidad en ese municipio.

Para más información, se puede consultar el portal de internet www.origencuatrocienegas.com