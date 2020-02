Mariana Seoane habla de supuesta grosería de Gavito

El pasado domingo 9 de febrero, Mariana Seoane asistió como invitada musical en La Academia, donde las ovaciones y aplausos del público quedaron de lado ante la reacción de uno de los jueces del programa que dejó ver su disgusto ante la presentación.

Mientras “La niña buena” tomaba el escenario de dicho reality, Arturo López Gavito se mostró indiferente durante el show, por lo que su gesto no fue ignorado por usuarios de redes sociales.

Gavito así al final de la interpretación de Mariana Seoane #DomingoDeAcademia pic.twitter.com/a7aGMbe2Hu — J U L I O C E S A R (@ces92sv) February 10, 2020

La cara de Gabito cuando cantó la Seoane se fijaron que el señor fué el único que no le aplaudió pic.twitter.com/UiWBVNlU2x — Luis Coronel (@LuisCoronel83) February 10, 2020

Después del aburrido y grabado tributo a Moderatto, ponen a "Cantar" a Mariana Seoane #DomingoDeAcademia pic.twitter.com/rBjg8Vj898 — Don Sincero (@Patan_Principe) February 10, 2020

#DomingoDeAcademia



Creo que la próxima expulsada será Mariana Seoane... pic.twitter.com/TdmyjiQOUK — Juan Luis Batres (@JuanLuisBatres) February 10, 2020

Ante esto, en un reciente encuentro con la prensa, Seoane fue cuestionada al respecto, dejando claro que ha ignorado completamente la reacción del “juez de hierro”.

“Lo que creo que es importante resaltar, es que yo me presenté en La Academia contando cien por ciento en vivo, pueda gustarle a él o no, yo no estoy en esa competencia cantando, yo soy Mariana Seoane”, declaró.

La cantante mexicana dejó claro que no duda de su talento, pues gracias ha eso ha hecho una carrera, “pueda gustarle a alguien o no”.