Llaman a laguneros a no caer en noticias falsas sobre coronavirus

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, César del Bosque, llama a la población a no caer en noticias falsas y a no compartir, sobre todo, las relacionadas con el coronavirus sin que estas hayan sido confirmadas por una autoridad.

Las declaraciones las realizó en relación con una noticia que circuló hace unos días en redes sociales sobre un supuesto caso confirmado en Torreón en el ISSSTE. "Tenemos que ir siempre con las autoridades adecuadas para una información adecuada. Debo decirles que en días pasados alguien, no sé con qué intención, mete un WhatsApp diciendo que el primer caso de coronavirus en Torreón en el ISSSTE... Es una falsedad total", comentó el titular de la Jurisdicción.

Del Bosque señaló que a diario la autoridad federal envía información relacionada con este nuevo padecimiento y hasta el momento no se tienen ningún caso confirmado en el país.

Insistió en no caer en noticias falsas, sobre todo si el que la proporciona no es una autoridad. "Porque nosotros somos los que recibimos la información en directo de la Secretaría de Salud federal, que es donde se concentran los temas de salud y entonces nosotros tenemos no nada más la obligación, sino que es parte de nuestro trabajo el informarnos para que la gente sepa la realidad de la situación".

Comentó que habrá personas que crean ese tipo de noticias que circulan en las redes y las comienza a compartir, y "habrá gente que se pueda asustar a grados incalculables", dijo.

Lo mismo sucede con el tema de la influenza, padecimientos que, aclaró, por obligación se debe de notificar por parte de los médicos tratantes de manera inmediata, "lo tienen que notificar a las jurisdicciones y nosotros a Saltillo".

"Se presta también a que hay muchos doctores sin estar confirmado por el laboratorio estatal. Dicen que han visto tantos enfermos de influenza estacional, y alarman a mucha gente", comentó el funcionario estatal.

En ese tema, dijo que hasta el momento se tiene el registro de 11 personas positivas con el virus de la influenza tipo AH1N1, así como la defunción de una persona de 72 años, la cual no contaba con la vacuna contra la influenza. "No estaba vacunado, era hipertenso y se atendió de manera tardía", dijo el jefe de la Jurisdicción, quien aclaró que la muerte se debió a la serie de complicaciones que se desencadenaron y no propiamente por la influenza.

Asimismo, dijo que ante la alarma que también se generó por el número de casos de influenza, sobre todo estacional, la gente comenzó a solicitar la vacuna, tanto que en un lapso de dos semanas se aplicaron cerca de 10 mil dosis. "Ya casi estamos al término de las 50 mil que teníamos, pero ya llamé y nos van a mandar más, por lo pronto tenemos 50 frascos con 10 dosis cada uno. No es falta de insumos", aclaró.