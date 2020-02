Van por regularización de vehículos oficiales

El Ayuntamiento de Gómez Palacio diseñará un programa de pagos para regularizar un universo de alrededor de 240 vehículos oficiales que no tienen actualizado su plaqueo, señaló el recaudador de rentas, Ismael Sánchez Galindo.

Mencionó que la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez se comprometió a iniciar con este trámite, una vez que el Municipio lleve a cabo una revisión de la flotilla vehicular, pues se estima que más de la mitad de estas unidades pudieran resultar baja administrativa debido a que no se encuentran en buen estado.

"Ya van a empezar a plaquear, la alcaldesa se comprometió a dar este trámite a los mismos y estamos en eso. No se pueden plaquear de la noche a la mañana todos, pero vamos a hacer un plan, ellos lo van a diseñar, para ir plaqueando su flotilla, es un compromiso de ella (de la presidenta municipal), cosa que en la administración pasada no se cumplió; esta administración está muy decidida a cumplir", apuntó.

En septiembre del año pasado el recaudador de rentas de Gómez Palacio dijo que una tercera parte de las unidades vehiculares de la presidencia municipal contaba con sus láminas y refrendo al corriente, mientras que el resto estaba pendiente.

En esa ocasión, dijo que el Municipio tenía alrededor de 250 vehículos que no tenían actualizadas sus láminas e indicó que en la administración anterior se cubrieron las actualizaciones de los vehículos modelo 2018 y 2019, que significan una tercera parte del parque total.

El funcionario explicó que para hacer la notificación correspondiente al Ayuntamiento se requería elaborar un documento por cada vehículo, con base en la cuenta de cada unidad, pues indicó que no todas presentan los mismos adeudos, ya que algunas son de transporte de carga, otros automóviles compactos, etc. No obstante, dijo que el monto estimado era de alrededor de dos millones de pesos, además de comentar que estos vehículos tienen más de cinco años sin pagar, desde la gestión del alcalde José Miguel Campillo Carrete, pero además indicó que hay convenios previos que no se liquidaron.

El año pasado, y sobre el adeudo por derechos vehiculares en las unidades del Ayuntamiento de Gómez Palacio, el tesorero, Cuauhtémoc Estrella, señaló que su predecesor en esta oficina le informó que se había cubierto la mayor parte del adeudo, sin embargo, buscará el acercamiento con la Recaudación de Rentas para revisar el tema.

Se trata de 247 autos oficiales los que circulan con las placas antiguas, de numeración en color rojo y que vencieron desde finales de 2017.

240 VEHÍCULOS no están regularizados, según información de la Recaudación.

Plaqueo