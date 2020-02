Buscan diálogo con CDHEC sobre quejas contra maestros

Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Colegios Particulares, solicitará un encuentro con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Hugo Morales, a fin de abordar el tema de las quejas que se presentan por padres de familia ante cualquier llamado de atención hacia sus hijos y con ello deje de ser un organismo de temor en la corrección de los estudiantes.

Y es que si bien, del 75 a un 85 por ciento de los padres de familia aprueba dicha corrección de sus hijos, el resto es el que impide que los maestros desarrollen su trabajo por temor a recibir un citatorio de la CDHEC.

Hasta el momento dijo, se han contabilizado por lo menos siete citatorios entregados a maestros por la corrección de los estudiantes, lo que ha despertado el temor en los docentes de hacer su trabajo.

"Creo yo que estamos hablando de que ha habido bastantes llamadas de atención por parte de la comisión en ese sentido", dijo Silva Rosales.

Las quejas se han presentado a pesar de que al ingresar a las instituciones educativas, los padres de familia firman un reglamento, comprometiéndose así a cumplirlo, para que a la vez su hijo, cumpla con las normas del plantel.

"Sin embargo, pues a la hora que la maestra quiere hacer su trabajo, pues no falta uno o dos padres que diga, me está maltratando a mi hijo, me lo va acomplejar, etc.", comentó el presidente de la Unión.

Entonces, el sentido del encuentro con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es hacerle ver la problemática que enfrentan hoy en día los docentes, en su intento de aplicar disciplina en los menores. El encuentro se podría solicitar dentro de los próximos días.

"Tener una plática con ellos con el objeto de hacerles ver que estamos perdiendo los límites y los muchachos y los niños se dan cuenta cuando los padres ya no pueden poner límites", explicó.

Por otra parte, Silva Rosales comentó que parte de esa descomposición es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública y sus reformas.

"Primero dijo que modificó la escala de calificaciones, al señalar que ya no será del 0 al 10 sino del 5 al 10, e inmediatamente dijo el niño, ya tenemos 5 puntos, ¿para qué me apuro? Y también hay rumores y más rumores por todos lados, de que el maestro que reprueba, se le va a sancionar", dijo Silva Rosales.

Encuentro