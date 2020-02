María León usa la cumbia de catarsis

aría León siempre se ha considerado una mujer muy sentimental, no de aquellas que lloran con cualquiera comedia romántica pero sí de las que viven intensamente todas sus relaciones, tanto las de pareja, como las familiares y de amigos.

Por ello, cada que sufre en alguno de estos aspectos, la mejor manera en la que saca esa catarsis es escribiendo, para desfogarse y superar la crisis por la que esté pasando.

Eso fue lo que vivió en su última relación sentimental, con la que lloró, se deprimió, pero logró sacarle provecho escribiendo canciones para su nuevo álbum del que acaba de estrenar su nuevo sencillo "Perro amor", el cual coescribió con Horacio Palencia.

"Ahora que lo veo en retrospectiva, el último año me han pasado cosas que no pensé vivir. Hace un año estaba en otro momento, tenía una relación con alguien que pensé estaría mucho tiempo y al final no funcionó y que me hizo deprimirme y sentirme mal, me alejé un poco de todo y eso me sirvió para escribir todas estas canciones que ahora vendrán en mi nuevo disco", detalló en entrevista.

Dentro de las cosas que esta decepción amorosa le trajo, no todo fue malo, ya que a María también le hizo recordar lo mucho que ama la cumbia, los buenos recuerdos que le trae de su niñez y que también es un género en el que se expresan mucho las decepciones amorosas de una manera positiva.

"Para mí la cumbia es un ritmo divertido que siempre me ha gustado pero que también te ayuda a sacar todo lo malo. En estas canciones que traemos eso tratamos, de decir "si la pase mal, ya lloré y ahora ya no importa, tengo que seguir", eso una manera liberadora de lidiar con una decepción", confesó.

A diferencia de la mayoría de las personas, de pequeña y adolescente, María León odiaba el Día del Amor y la Amistad; su razón no tenía que ver con que fuera una romántica empedernida o por el contrario, poco afectuosa, no le gustaba porque ese día ella cumple años.

"Odiaba que mi cumpleaños cayera ese día, incluso me acuerdo que le decía a mi mamá que porque no se había podido esperar un día más para que yo naciera (risas).

"Nunca podía celebrar mi cumpleaños porque siempre todos tenían planes, ya con el tiempo entendí y la verdad es que afortunadamente siempre he trabajado en mis cumpleaños y me parece un muy buen augurio", explicó la cantante tapatía, quien el viernes pasado cumplió 33 años.