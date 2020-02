Acusa a Gates de abuso de autoridad

La tarde del pasado sábado, alrededor de las dos de la tarde, elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (Gates) detuvieron a Carlos, chofer de un taxi de la línea 2020, quien había acudido a dejar pasaje a la entrada de Gómez Palacio.

El señor Víctor Hugo Gamón, propietario del taxi en cuestión, señaló que hasta después de las cuatro de la tarde fue cuando se enteró de que su chofer había sido detenido por los Gates y llevado a los separos de la Colón. Destacó que el conductor de su taxi fue remitido sin ningún tipo de delito que perseguir.

Los Gates detuvieron a la unidad para realizar la revisión de rutina. Dijo que le robaron el dinero que traía y además de pronto decidieron que detendrían al taxista y se lo llevarían a encarcelarlo.

"En el filtro de Gómez a Torreón, mi chofer fue a dejar un viaje y de regreso lo paran. El taxi trae placas vencidas y le esculcan el carro que por la revisión de rutina, y en esa revisión le roban el dinero que traía, como 450 pesos, le preguntan que si trae tarjetón, les dice que no, y les comenta que está en el proceso de cambio de láminas, a lo que no le hicieron caso y lo golpearon contra el cofre y le dicen que se lo van a llevar detenido", precisó.

Indicó que al llegar a conocer sobre el paradero de su chofer, las autoridades primero dijeron que desconocían si estaba en el lugar. Fue hasta algunos minutos después que le indicaron que ahí se encontraba, además de que, destacó, se percató al mismo tiempo que el carro se encontraba afuera de Tribunales Municipales.

"Llegué a preguntar por mi chofer y primero me dijeron que no sabían de él. Luego, ya pasados unos minutos, me confirmaron que ahí se encontraba y de pronto también veo que el taxi se encuentra estacionado afuera de los tribunales, y es que en realidad ellos no pueden hacer nada con él, porque no son la autoridad competente para llevar a cabo estos procesos de detención por falta de placas o tarjetón", subrayó.

Posterior a conocer el paradero del joven detenido, el señor Víctor Hugo indicó que al preguntar el por qué del encarcelamiento le comentaron que había sido por resistencia al arresto, aunque desconocían cuál fue el antecedente por el cual ocurrió la presunta resistencia.

"Le pregunté al juez calificador cuál era el delito antecesor a la resistencia al arresto, a lo que el juez dijo que lo desconocía y que no iba a cuestionar a la autoridad sobre lo que llevaron a la detención del implicado, y que la multa era de 1,800 pesos para poderlo dejar ir, pero que por lo que le platiqué, del cómo fue la detención, que bajaría la multa a 1,000 pesos", comentó.

Asimismo resaltó que son tanto Fuerza Metropolitana como los Gates quienes de manera frecuente amedrantan a los taxistas con detenciones arbitrarias.

Finalmente dijo que ante el caso de la detención abusiva hacia el chófer de su taxi, acudirá a la Comisión de Derechos Humanos, así como al Ministerio Público a levantar un acta por abuso de autoridad.