Querétaro vence como visitante al Necaxa

Este domingo, en feria de goles, los Gallos de Querétaro vencieron a domicilio a los Rayos de Necaxa por marcador de 3-2.

Temprano en el encuentro los emplumados se fueron arriba, al minuto 2 del comienzo, gracias al desborde de Jaime Gómez que se llevó a la defensa de Necaxa y con potente derechazo mando la bola a las redes. Quince minutos después, en contra golpe, Ariel Nahuelpan remató de primera intención un centro de Ariel Hernández poniendo el 2-0 de forma espectacular.

Para terminar la primera parte, al minuto 42, Daniel "Fideo" Álvarez desparramó a los defensores queretanos para colocar un zapatazo que se pasó entre el poste y césped antes de irse al fondo del arco de Gil Alcalá acercando a los locales antes del descanso.

Para la segunda parte la tripulación de Víctor Manuel Vucetich salió a tambor batiente y se alejó de nuevo de los hidrocálidos, vía el argentino Ariel Nahuelpan que hizo de poste y recibió la pared del colombiano Fabián Castillo que dejó a Nahuelpan solo frente al portero al que fusiló dejando el 3-1 al minuto 45.

Necaxa adelantó filas, no obstante, los Gallos desbarataban sus embates hasta que a los 80 corridos Jefferson Orejuela desvió el balón con la mano lo que ameritó la marcación de la regla 14, que fue constatada por el Árbitro Asistente de Video (VAR). Maxi Salas cobró el penalti acercando a los "Once Hermanos" en el marcador. Sin embargo, no fue suficiente y los Gallos se llevaron tres puntos de Aguascalientes por marcador de 3-2.

Para el próximo sábado "El equipo de la década de los 90" visitara León, mientras que para el domingo Querétaro recibe a San Luis ambos juegos a las 17:00 horas.