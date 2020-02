Chaka Khan recibe burlas tras cantar en homenaje a Kobe Bryant

En el homenaje que la NBA le realizó a Kobe Bryant previo al Juego de Estrellas este domingo 16 de febrero en el United Center de Chicago, la encargada de cantar el himno nacional de los Estados Unidos fue Chaka Khan.

Khan, quien formó parte del grupo Rufus del que se separó en 1978 para dar paso a su carrera como solista, a su estilo presentó en el lugar el himno de su país y eso le costó críticas y burlas en las redes sociales.

Los usuarios se burlaron del canto que realizó la artista y desde una imagen con un oído sangrando y otras con personas con la cara de sorpresa, de inmediato, Chaka fue tendencia en Twitter.

Man who the hell let Chaka Khan sing this National Anthem lmao #NBAAllStar2020 pic.twitter.com/FfN2gz1GwE — kingtisemedia (@kingtisemedia) February 17, 2020

and here’s Chaka Khan for the National Anthem pic.twitter.com/FNaAjp2oPj — Connor (@ConnorMcCarty23) February 17, 2020

I adore Chaka Khan. She is a living legend, but I DID NOT like that rendition of the Star Spangled Banner AT ALL. Lord help her. #NBAAllStar pic.twitter.com/UVwfMDA1d7 — TripleR (@TerpGrad01) February 17, 2020

Chaka Khan, baby what is you doing!? This ain’t it sis! #NBAAllStar2020 pic.twitter.com/yqHk1BeerQ — Nafeesa (@MadorNa_) February 17, 2020

Los Simpson predijeron el himno en el #AllStar2020 con Chaka Khan pic.twitter.com/R7kwab6qBy — Mrs. Skywalker (@mrs_skywalker) February 17, 2020