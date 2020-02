Edson Álvarez visita a su familia en Inglaterra

Aunque vive su sueño de jugar en Europa, Edson Álvarez pasa por momentos tristes y de soledad, porque no puede estar cerca de su familia, en especial de su pequeña hija Valentina.

En sus días libres, el defensa del Ajax viaja de Ámsterdam a Londres, Inglaterra, para ver a su familia, porque en los Países Bajos la unión libre se permite después de la mayoría de edad (21 años, según la ley en Holanda).

Por ello, su esposa, de 20 años, no tiene el permiso de residencia en Holanda.

Incluso, trascendió que el ánimo del jugador del Ajax es cabizbajo y notable, tanto que sus compañeros de equipo están al tanto de él.

"La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero abro la puerta de una casa oscura", dijo el tricolor a De Telegraaf.

Una cuenta de aficionados al Ajax compartió el conmovedor encuentro de Edson con su bebé, el pasado 14 de febrero, lo que generó cientos mensajes de apoyo para el exjugador del América.

"Álvarez se ve obligado a viajar de ida y vuelta a Londres, en sus días de descanso, de esa manera puede ver a su hija Valentina", menciona la cuenta de aficionados.