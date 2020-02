Juan Carlos Osorio no regresaría a México

Juan Carlos Osorio, para algunos en México, dejó un buen cartel. A pesar de los magros resultados obtenidos cuando estuvo al frente de la Selección Nacional Mexicana, hay quienes aún creen en el colombiano, y han puesto su nombre como candidato para dirigir al Guadalajara, que está en crisis, pero hay una cuestión, Osorio no puede regresar a México, y no, no es que le deba a alguien.

Tampoco es que tenga problemas con la justicia, solo que aún queda el recuerdo del escándalo que vivió en su relación marital. Es más que lógico pensar que lo último que quiere Osorio y su familia es regresar a nuestro país y perder su estabilidad personal, así que seguirá muy a gusto allá en Colombia, donde dirige al Atlético Nacional. Sin problemas de otro tipo.