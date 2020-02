Jurisdicción Sanitaria llama a evitar noticias falsas de influenza y coronavirus

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, César del Bosque, hizo un llamado a no caer en noticias falsas y a no compartir información de este tipo relacionada con el coronavirus sin que hayan sido confirmadas por una autoridad a fin de no crear psicosis y alarma entre la ciudadanía.

Esto en relación a una noticia que circuló hace unos días en redes sociales sobre un supuesto caso confirmado en el ISSSTE de Torreón. Del Bosque comentó que diariamente la autoridad federal envía información relacionada con este nuevo padecimiento y hasta el momento no se tienen ningún caso confirmado en el país. Lo mismo sucede con el tema de la influenza, padecimientos que aclaró, por obligación los médicos tratantes deben notificarla de manera inmediata, "A a las juridicciones y a nosotros a Saltillo". Así mismo, dijo que ante la alarma que también se generó por el número de casos de influenza, sobre todo estacional, la gente comenzó a solicitar la vacuna, tanto que en un lapso de dos semanas se aplicaron cerca de 10 mil dosis, "Ya casi estamos al término de las 50 mil que teníamos pero llamé y nos van a mandar más, por lo pronto tenemos 50 frascos con 10 dosis cada uno. No es falta de insumos", aclaró.