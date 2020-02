Juan Luis Barrios enfocado en Tokio 2020

Juan Luis Barrios peleó hasta donde pudo. Pero mientras los kenianos trabajaban en grupo, él fue solo contra ellos; durante más del 60 por ciento del Medio Maratón de Guadalajara estuvo en la punta, pero en los últimos kilómetros los africanos le "echaron montón", lo tomaron, solo le alcanzó para llegar en tercer lugar.

"Fue una buena carrera, uno tenía sus objetivos planteados, podemos decir que cumplimos, aunque siempre se quiere ganar".

Ahora sus esfuerzos serán hacia las dos competencias que vienen en donde espera lograr la marca que lo clasifique a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Hay que tomarlo con filosofía, esta competencia me servirá de mucho para lo que viene, así que lo que sigue es descansar y mentalizarse para el objetivo principal en este año".

Barrios se dice ajeno a todos los problemas que hay entre las federaciones, Conade y Comité Olímpico Mexicano. "Tengo lo que necesito, no estoy pidiendo más. He aprendido que si estoy tranquilo, ajeno a todos esos problemas estoy bien, mejor. Así que lo suceda fuera de mi entorno no me incumbe, sólo espero que a los atletas les vaya muy bien".

Juan Luis Barrios recibió un premio especial al ser el mejor mexicano en el 21K de Guadalajara.