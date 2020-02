Niños con discapacidad participan en la 21K de Guadalajara

La llegada a la meta más emotiva de todo el Medio Maratón de Guadalajara fue la de Charly y Mario, ambas personas con discapacidad que fueron ayudados por sus padres para completar el 21K.

El padre de Charly, de nombre Carlos era el más emocionado al término del evento, empujó la silla especial en la que iba su vástago, el cual, "solo le ha dado satisfacciones desde que llegó al mundo. Le doy las gracias a su mamá de que lo trajo al mundo. Es un gran hijo, es un ganador".

Don Carlos grita nombre de su hijo y motiva a la tribuna que reconoce no solo el esfuerzo, sino el amor que hay entre ellos. "Decimos correr el 21K aquí, cuando paseábamos por La Minerva, ya llevamos cinco eventos y en todos hemos dado el máximo, mi hijo es lo más grande y les pido un favor a todos los padres: no los escondan, no los escondan, un hijo es lo más grande que se tiene en la vida". Y Charly, muy orgulloso preguntaba cuando le daban su medalla.