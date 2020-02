1948: Nace José José, afamado cantante y autor mexicano

José José nació hace 72 años en la Ciudad de México. Inició en la escena musical al formar parte de un trío acompañado por su primo y un amigo, para posteriormente seguir cantando en solitario en varios cafés.

En 1965 presentó su primer sencillo promocional y al año siguiente comenzó a grabar su álbum Cuidado, el cual lanzó tres años más tarde. Asimismo, incursionó en la pantalla chica.

En la década de los 70 se consolidó dentro del género de la balada romántica al grabar más de 10 discos, hasta dos por año, entre ellos El triste, Buscando una sonrisa, José José, Tan cerca, tan lejos, El príncipe, Volcán y Si me dejas ahora.

Posteriormente, representó a México en la segunda edición del Festival de la Canción Latina, donde obtuvo el tercer lugar, por lo que el público inconforme lo declaró ganador con el tema El triste, que se convirtió en éxito internacional.

Incursionó en la pantalla grande con la cinta Buscando una sonrisa, al año siguiente participó en Sueño de amor y le siguió La carrera del millón.

En 1982 recibió disco de Plutonio (primero en su género) por la venta de más de 18 millones de copias de Promesas, inscribiéndose en el libro de Récords Guinness, como el álbum del cantante de habla hispana más vendido en la historia de la música.

Durante los años siguientes se convirtieron en himnos musicales temas como Lo pasado pasado y Gavilán o paloma, al tiempo que se hizo acreedor a innumerables Discos de Oro y Platino por Romántico, Mi vida, Secretos y Reflexiones, entre otros.

"El Príncipe de la Canción" ha participado en causas altruistas como la grabación del tema Hermanos del tercer mundo (We are the world) al lado de intérpretes como Celia Cruz, Julio Iglesias y María Conchita Alonso, a beneficio de la comunidad africana.

Además de los conciertos Liga contra el cáncer, Víctimas del huracán Andrew, A.P.A.C, Navidad para todos, Concierto en beneficio de las víctimas del terremoto de México en 1985 y Hospital para pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción, entre otros.

Regresó en 1985 a la pantalla grande al protagonizar la película Gavilán o Paloma al lado de Christian Bach y Gina Romand; tres años más tarde intervino en Sabor a mí, dirigida por René Cardona Jr.

En los 90 "El Príncipe de la Canción" presentó los discos En las buenas y en las malas, Qué es el amor, 40 y 20, 30 años de ser El Príncipe, Grandeza mexicana, Mujeriego y Tesoros.

José José ha sido nominado nueve años consecutivos al Grammy en la categoría de Best Latin Pop Performance, y la revista Billboard le ha otorgado reconocimiento en las categorías Top Latin Artist y Top Latin LP.

En 1995 participó en la película dirigida por Raúl Araiza: Perdóname todo, al lado de Alejandra Ávalos, Arturo Beristain, Sergio Jiménez y Alberto Pedret, entre otros.

Luego de cuatro años, regresó en 2001 con el disco Tenampa y dos años más tarde lanzó El príncipe con trío vol. 1 y vol. 2, así como Biografía en canción volumen 1, 2 y 3.

En 2003, su disquera BMG lanzó una colección de tres álbumes titulada El Príncipe con trío, con algunos de sus éxitos grabados entre 1969 y 1983, con el acompañamiento del grupo Los Tres Caballeros.

Esta colección de álbumes de concepto de nuevo le permitió alcanzar el éxito rotundo en ventas.

Por su trayectoria artística, en octubre de 2005 obtuvo el Premio Grammy en reconocimiento a su exitosa carrera como cantante.

En 2006 formó parte del elenco de la telenovela La fea más bella, en la que compartió créditos con Angélica María, Jaime Camil y Angélica Vale. Por este papel obtuvo el premio como Mejor Actor de Reparto otorgado por la revista TVyNovelas.

En 2007 recibió varios reconocimientos, entre ellos, un busto y una estatua en la Ciudad de México.

En mayo de ese mismo año volvió al primer plano musical con su disco Mis duetos, el cual de inmediato entró al Top Ten del Billboard.

El 6 de junio de 2007 sufrió una parálisis facial que lo mantuvo alejado varios meses de los escenarios.

En febrero de 2008 su casa disquera lanzó a la venta El Príncipe y el bolero.

En septiembre de ese año, la Academia de la Grabación (LARAS, por sus siglas en inglés) le rindió un magno homenaje en Miami, Florida.

En noviembre, en la Feria Mundial del Libro en Miami, lanzó su autobiografía titulada Esta es mi vida, como un testimonio de su lucha contra las adicciones y cómo salió adelante de ellas.

En el mismo mes se presentó en un magno concierto con el afamado pianista griego de reconocimiento mundial Yanni.

El 19 de noviembre de 2008, José José recibió la Estrella de la Fama en el Paseo de las Estrellas en Las Vegas, Nevada.

En 2010 salió a la venta el disco José José Ranchero, un álbum recopilatorio de sus más grandes éxitos con acordes de mariachi.

Asimismo, participó en una canción por el Bicentenario de México, 73 mil amaneceres, al lado de Marco Antonio Muñiz, María Victoria, Armando Manzanero y Olivia Gorra.

En 2011 inició su gira llamada El regreso del Príncipe, con la que recorrió los más importantes escenarios de Centro y Sudamérica, además de Estados Unidos y México.

Un año después anunció que preparaba un nuevo disco que está previsto salga a la venta este año, para celebrar sus 50 años de carrera musical.

En febrero de 2013 el "Príncipe de la Canción" pisó un escenario de Lima, Perú, con motivo de los festejos del cantante Jimmy Santi, por 50 años de carrera dedicada a la música.

Al año siguiente, el cantante fue homenajeado por sus 50 años de trayectoria con el musical Amar y querer, mismo que escribió su hijo José Joel.

Asimismo, un diario capitalino realizó una fiesta en el Lunario del Auditorio Nacional, en el que reunió a grandes figuras del espectáculo, pero sobre todo, el cantante disfrutó de la compañía de los hijos que procreó con Anel: José Joel y Marisol.

"El Príncipe de la Canción" fue homenajeado con un disco titulado José José Duetos Vol. 1, en el que grandes figuras de la música cantaron temas representativos de su carrera artística.

En 2015 estuvo inmerso en los preparativos para su concierto José José: 50 años de carrera, en Guadalajara, Jalisco, y en la producción de un nuevo material.

En 2018, el intérprete emprendió una dura lucha por recuperar su salud, luego de anunciar que iniciaba una batalla contra el cáncer de páncreas que le fue detectado.

Falleció el pasado 28 de septiembre de 2019, en Homestead, Florida, en Estados Unidos.