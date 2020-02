César Bono dice que está bien de salud

El actor César Bono regresó ayer al teatro, tras abandonar por la mañana el hospital donde fue internado por problemas gastrointestinales.

En entrevista, César Bono compartió que se encuentra bien de salud y listo para regresar a los escenarios teatrales, aunque lamentó que muchos se hayan preocupado ya que se dijo, en un principio, que era un infarto, cuando se trataba de problemas gastrointestinales.

"Yo sabía que no era infarto, porque había tenido problemas intestinales; conozco los síntomas pero el cardiólogo insistió en hacerme estudios y por ello me quedé hospitalizado, pero ya salí esta mañana de sábado", apuntó el histrión de 69 años.

Lamentó no haber dado función de teatro el viernes, "pero ya le dije a mi médico que me gustan más los escenarios que los hospitales. Soy un viejo achacoso y lo que resta es pasarla bien".

El protagonista de Vecinos, señaló que este malestar no se debe a la carga de trabajo de la actualidad, sino al desgaste que por años que ha tenido, donde llegó a tener jornadas de 16 horas, "es la suma de todo y bueno ahora tengo que cuidarme".

"Me cuido bastante, más ya no podría y de que me voy a morir, me voy a morir", comentó el histrión, quien ya se encuentra en casa con su familia donde descansa antes de subir nuevamente al escenario para continuar con Defendiendo al cavernícola.