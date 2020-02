Torreón forma parte de la historia de 'Cepillín'

Torreón ha sido una tierra que ha impulsado su carrera desde sus inicios, por eso la considera su segundo hogar.

Para Ricardo González "Cepillín" es un placer volver a la Comarca Lagunera y qué mejor que hacerlo de la mano del circo Barley, en donde ofreció presentaciones este fin de semana, hoy dará dos y volverá del 21 al 23 del presente mes.

El payasito se está despidiendo de los escenarios tras 50 años de trayectoria, por lo que La Laguna no podía quedar fuera de su última gira en la que canta sus éxitos y ofrece divertidas rutinas para público de todas las edades. En pleno escenario del circo, el oriundo de Nuevo León ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón. Habló de las historias que lo unen a la Comarca, de AMLO y de cómo se mantiene tan activo a sus 74 años de edad.

-Muy bien, muy contento de estar de nueva cuenta por acá.

-Llegar a Torreón siempre es un placer. Ya me dijeron que me fuera a comer gorditas y eso haré. He venido muchas veces a esta tierra y tenía que venir a despedirme de los laguneros por todo el cariño que me han dado.

Vale la pena que vengan al circo. Hay un momento especial en el que canto la canción Gracias, con la que les reitero mi agradecimiento. Quiero agradecer también a El Siglo de Torreón por el apoyo que me han otorgado desde siempre.

- A Salvador lo conocí en Monterrey y siempre fue muy bueno conmigo.

Cuando yo empecé a tener éxito en la Ciudad de México, vine a Torreón y me enteré que tenía un programa así que lo visitaba ahí y la amistad continuó.

Hace muchos años vine y una lagunera de nombre Verito y me dio la canción de nombre Yo lo sé, la cual es un éxito de mi carrera y por supuesto la vamos a cantar en estas presentaciones de despedida.

-Ojalá que quiten los plurinominales para que queden menos diputados. Al haber aceptado esta ley, junto con Peña Nieto y los senadores, hicieron que muchas personas se quedaran sin trabajo y además la gran mayoría de los animales que estaban en los circos se murieron.

Yo propongo, por si volvieran los animales a los circos, que pusieran veterinarios en ellos para que estuvieran al pendiente de su salud y de que estuvieran bien alimentados.

- Confío en Andrés al 100 por ciento. Se me hace muy poco seis años para que él pueda medio componer lo descompuesto. El abrir las puertas de Los Pinos, el no aumentar la gasolina y otros servicios; eso ha sido bueno en comparación con los contras. Andrés tampoco tiene una varita mágica para solucionar todo.

México ha sufrido mucho. Nunca fue tan negativo, pero también nunca avanzamos. Andrés dice que quiere hacer lo más que pueda y él mismo ha comentado que a su edad ni modo que quiera robar, eso ya lo hicieron otros políticos jóvenes.

-Sí, claro. Él vio que la nación está quebrada y se dio cuenta que por medio de la rifa del avión podría sacar dinero para el mismo país. Yo voy a comprar mis cachitos cuando salgan.

Nadie me la ha ofrecido. Estaría más bonita mi serie que la de Luis Miguel, con todo respeto para él. Se me acercaron para hacer un libro de mi vida y eso sí se hará. Tengo muchas cosas buenas que contar ojalá me propusieran hacer mi serie.

Soy hiperactivo. Como chocolates, galletas y pan. Siempre estoy comiendo. Tengo un chip en la mente que me ha funcionado muy bien, el que sí me ha fallado es mi corazón, pues llevo tres infartos, pero aquí seguimos con 74 años de edad.

Rapiditas