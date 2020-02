Yanet García habla del abuso que sufrió su novio

Yanet García sorprendió al revelar que su actual pareja Lewis Howes, con quien actualmente radica en los Estados Unidos, sufrió abuso sexual cuando apenas era un niño.

Fue durante una entrevista en el estreno del documental Chasing Greatness, que narra la fuerte experiencia que vivió su pareja, que la exconductora de Hoy habló del difícil momento que enfrentó el autor de varios libros y exjugador de futbol americano. "Eso fue algo que le afectó por muchísimos años, él a los 30 años decidió compartirlo y abrir su corazón porque era algo que le afectaba muchísimo, pero una vez que abrió su corazón y lo expresó, lo compartió con su familia, creo que volvió a nacer", comentó a la periodista Nelssie Carrillo.

Asimismo añadió que es algo con lo que Lewis sigue lidiando día con día, sin embargo, ha decidido hablar de ello para inspirar y ayudar a otras personas que pasaron por su misma situación.

"No es que no le afecte porque es algo que estuvo en su pasado y que obviamente es muy fuerte pero lo ha superado y ahora ha usado ese dolor como una fortaleza para inspirar a las personas y ayudarlas si es que pasaron algo similar. Ahorita es una persona sumamente feliz y eso me enorgullece mucho", dijo Yanet a los medios de comunicación en la alfombra roja del evento.

Aunque el tema ya había sido abordado con anterioridad por el mismo Howes, esta es la primera vez que su novia lo comparte públicamente.

"Hace 5 años confesé públicamente sobre el abuso sexual que sufrí en la niñez. No muchos hombres hablan de estos temas abiertamente expresando sus opiniones y hablar sobre cómo fueron abusados en la niñez por hombres que no conocían", dijo el estadounidense.