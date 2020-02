Para Gustavo Adolfo Infante, Pati Chapoy no es periodista

El respeto, la pasión y el amor que a diario le imprime a su trabajo le han permitido tener una carrera sólida, con crecimiento y evolución en los medios y las redes sociales, aseguró Gustavo Adolfo Infante, quien por segundo año consecutivo fue reconocido como el periodista de espectáculos con mayor credibilidad en México.

En entrevista, afirmó que este 2020 cumple 36 años de ser reportero, actividad que desarrolla con profesionalismo, porque agregó, es lo único que sabe hacer. "Creo que no lo hago mal, lo hago con todo el respeto, con todo el amor, con toda la pasión posible, porque el ser periodista es muy apasionante".

El también conductor subrayó que en su tarea diaria siempre trata de ser lo más objetivo posible, aunque en su opinión, "no se puede ser objetivo al cien por ciento, porque acuérdate que no hablamos de objetos, sino de sujetos, entonces lo que hacemos es dar una percepción de la realidad apegada a la verdad, desde mi punto de vista y la de un equipo importante de compañeros que me acompañan todos los días".

Infante atribuyó los buenos resultados de lo que hace al compromiso que tiene con la labor periodística.

"Fíjate que yo me acuesto soñando con primicias, con exclusivas, con entrevistas, con informaciones, y me levanto pensando en lo mismo. A veces uno peca de adicto al trabajo, porque inclusive me llego a despertar en la madrugada a checar los tuits, y bueno, me dicen ya duérmete, qué puede pasar en cinco horas... pero está bien padre".

El resultado de todo esto, afirmó, es que este año, igual que en 2019, la misma publicación semanal que convocó a sus lectores a votar lo reconoce como el periodista de espectáculos con mayor credibilidad, tras una justa en la que se midió, entre otros periodistas, con Pati Chapoy, conductora del programa Ventaneando.

"El año pasado la revista hizo la misma encuesta, y fueron 55-45 el resultado final, y este año, según lo acaba de publicar esta semana TVNotas a través de su red social, fue 51-49; es decir, estuvo más reñido, pero acuérdate que el futbol se gana con un gol, ¿no? Entonces gané, gracias a Dios".

Dijo que no le causa conflicto que el reconocimiento venga de una publicación que tiene problemas de credibilidad, debido a que muchas de sus informaciones son desmentidas.

"Nos guste o no, esa revista es la más vendida del país, por algo debe ser, ¿no? Aunque muchas de sus informaciones están sostenidas con alfileres, hay otras que no, traen mucha verdad. Sacan muchas primicias estos cuates, también hay que reconocerlo".

Para el titular de programas como De primera mano y El minuto que cambió mi destino, tanto las revistas, como los periódicos, los programas de radio y de televisión son hechos por humanos, y como tales, son susceptibles de errores. Se mostró orgulloso de que sea reconocido por su labor periodística, a diferencia de Chapoy, a quien catalogó como "una enorme ejecutiva, pero no una buena periodista".

"No recuerdo una entrevista de ella. Tú pregúntale a la gente, dime qué entrevista de Pati Chapoy, qué investigación, qué trabajo periodístico ha realizado que haya dejado huella, que haya paralizado al país, que haya sido la nota de ocho columnas, no lo recuerdo, ninguna. Tal vez de su equipo sí. El último trabajo periodístico recordado por ellos fue el abuso que hicieron con Gloria Trevi, hace 20 años".

En su caso, comentó que sí ha tenido entrevistas que le han costado mucho trabajo, como ocurrió con Julio César Chávez, ya que se tardó siete años en encontrarlo.

"Con Kate del Castillo me tardé cinco años en que me diera una entrevista para El minuto que cambió mi destino. Una que me dejó muy satisfecho fue la que le hice a Silvia Pinal, con esa gané el Premio Nacional de Periodismo.

"La de Lupillo Rivera estuvo bien canija y creo que todas y cada una de ellas son hechas por mí, entonces las saco con mucho cariño, con mucho gusto, pero ésta creo que es especial. Hay una de Sasha Montenegro que fue la última que dio en su vida, donde termina llorando… empieza súper enojada y termina llorando. La de Jacobo Zabludovsky, que fue la última que dio Jacobo en su vida. Creo que han salido muchas".

Admitió que así como la revista que recién lo premió se ha equivocado, también a él le ha sucedido con artistas como Los Temerarios o Marjorie de Sousa. "Somos humanos, si bien la revista tiene regadas, nosotros las tenemos y nadie está exento".

"En el caso de Los Temerarios, recuerdo cuando secuestraron a su papá y yo comenté que cómo no lo iban a secuestrar si andaba en un BMW. Imagínate la tontería que dije, pues eso habla de una envidia, de una inmadurez, eso habla de que no conecté el cerebro con la boca. Después cuando dije que el hijo de Marjorie de Sousa no era de Julián Gil, me falló la fuente, yo pensé que era una fuente confiable, pero no fue así. Entonces, a cualquiera se nos va la liebre y hemos de reconocer que a veces la regamos".

El periodista y conductor está orgulloso de que a su canal de YouTube le va muy bien, "yo creo que el final ese va a ser el futuro de todos". Añadió que trabaja para meterse más tiempo en las redes sociales, pero de eso hablará más adelante.