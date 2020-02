Candente cierre en la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas

Iniciaron las emociones de los playoffs correspondientes a la Segunda Fuerza en la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas, en la que los equipos de Primera Fuerza hoy terminarán su rol regular para luego iniciar con la postemporada.

Con amplia facilidad, Los Torres vencieron al campeón de la temporada anterior, Democracia sindical sección 27, con pizarra de 15 carreras a 5 y lo dejaron fuera en la defensa por el título de la Segunda Fuerza. Jordán Inungaray lanzó relevo de 6 entradas y 2 tercios, solamente le pudieron pegar 2 hits, ponchó a 6 bateadores, no permitió carreras y salió en hombros, Luis Eduardo de Ávila abrió y no pudo sacar un solo out, enfrentó a 5 bateadores, le dieron 5 imparables, un jonrón, le anotaron 5 carreras y cargó con el revés.

Gordos rallys de 7 carreras en la cuarta entrada y 5 en la novena, llevaron a Rancho Alegre a asegurar el triunfo con score final de 17 a 8 sobre Vaqueros MF Sport y aseguraron su pase a las semifinales de Segunda Fuerza; Luis González se llevó la victoria y Elliot Cantú perdió el compromiso. En otro juego del Segundo Grupo, Los Amigos de Beto y Karin - San Julián vencieron a Hermanos Mercado con pizarra de 12 carreras a 9, pero ambos se calificaron a las semifinales, uno como ganador de la llave y otro como el "mejor perdedor".

Dentro de la Primera Fuerza, los Mineritos "B" pusieron candente la pelea por el trofeo especial, al blanquear a Provistock Tornillos y Más con score de 6 a 0, guiados por una inspirada serpentina de Sergio Alfaro junior, quien le ganó el duelo a Miguel Esparza.