Rescatan espacio público mediante el deporte

Desde su creación, el Parque Victoria, en Lerdo era el espacio más importante y tradicionalmente utilizado para hacer ejercicio, practicar algún deporte, realizar actividades culturales y artísticas o simplemente donde las personas asistían para pasar una agradable tarde en familia. Cuando los grupos criminales incursionaron en La Laguna hace algunos años, todo cambió y pasó a ser un punto de reunión para actividades ilícitas.

En esos años la delincuencia terminó con la tranquilidad de la región y muchos espacios públicos en los municipios conurbados fueron "secuestrados" por la delincuencia, el Parque Victoria no fue la excepción. Hubo momentos en que fue utilizado por actividades ilícitas, situación que desde luego provocó que las personas dejaran de acudir, algunos vecinos mencionan que cuando oscurecía preferían rodear para no "atravesar" por los pasillos, puesto que estaban expuestos a ser asaltados, o bien, se les acercaban para ofrecerles drogas.

"Llegó el momento en que se convirtió en un espacio de perdición, yo pasaba por donde está el quiosco y me ofrecían droga, eso me preocupó mucho porque yo soy vecino, vivo aquí cerca del parque, tengo hijos y veníamos aquí y eso me alarmó mucho" recuerda Fernando Garza Moya Garza, quien a raíz de esa situación tuvo una gran idea: recuperar el espacio para que de nueva cuenta fuera el punto de reunión de familias y deportistas. Fue así que en el año 2013 nació el proyecto "Street Gym", que consiste en un intenso entrenamiento físico para adquirir condición y que les permita participar en carreras atléticas, ya sea a nivel local o nacional.

En el proyecto participan niños desde los cuatro años, así como jóvenes hombres y mujeres, muchos de ellos que viven en sectores catalogados como conflictivos y que aseguran han logrado mantenerse en "el buen camino, haciendo cosas positivas", aunque hay temporadas en las que se incorporan a los entrenamientos señoras de más de 60 años.

"El proyecto nació con la intención de recuperar el espacio y me nace la idea de dar clases a ciertos jóvenes que se fueron incorporando al estilo de entrenamiento que yo realizaba y creció el equipo y aquí seguimos".

El "profe Garza", como lo conocen, recuerda que desde niño su padre lo involucró en el deporte y desde los 12 años empezó a practicar el taekwondo. Participó en competencias locales y nacionales logrando algunos triunfos, por lo que ya tenía noción de los entrenamientos y al principio en solitario empezó en el área donde se encuentran las barras, las argollas y demás aparatos, lo que llamó la atención de algunos jóvenes que esporádicamente llegaban al parque.

Recuerda que la primera semana un joven de unos 15 años se interesó, a los 15 días llegó uno más y con él ya eran tres. Al mes sumaban 20 jóvenes y transcurridos los tres meses el grupo se elevó a 45. Actualmente, al paso de seis años "Street Gym" suma 220 jóvenes y niños.

"Al principio vine yo solo a entrenar y a los jóvenes les empezó a gustar lo que hacía. Había una barra fija, una paralela, un potro sin arzones y unos anillos...Empiezo a hacer ejercicio y en una semana se integró un joven, a los 15 días ya éramos tres, al mes éramos 20 y luego decidimos entrar a la primera carrera del 2013, a la de dos kilómetros de la Guadalupana, que organiza la Iglesia del Sagrado Corazón. Fue por petición de los jóvenes que en ese tiempo eran de 15 a los 18 años porque querían medirse para saber si les había funcionado el entrenamiento".

Relata que incluso a solo meses de que nació el grupo. la administración municipal los invitó a formar parte del desfile del 20 de noviembre, lo que para los muchachos fue muy importante pues les sirvió de motivación y a la fecha cada año se les invita.

"Luego de que empieza a crecer el grupo, ya empezamos a tener un entrenamiento más en forma y esto va creciendo y les va llamando la atención a los muchachos y empiezan a preguntar en qué consistía y yo les decía que era echarle ganas, incluso como ya éramos bastantes hubo la necesidad de crear un reglamento, para que los jóvenes empezarán a tener disciplina, orden y que el grupo estuviera más establecido. Ese reglamento implica la asistencia, puntualidad en los entrenamientos, que los muchachos tengan calificaciones aceptables y si están bajos se les exige que se pongan al corriente, si no están en la escuela que se regresen o que estén se estén buscando un trabajo".

Durante estos seis años que lleva el proyecto, el factor de éxito no solo ha sido el trabajo que voluntariamente realiza junto con su familia (esposa y tres hijos), pues también ha sido una pieza fundamental la aportación de los padres, que se han involucrado llevando a sus hijos y ayudándolos en las actividades que organizan para recaudar fondos, pues hay que costear el traslado a las competencias donde han participado, uniformes entre otros gastos que se van presentando.

Manifiesta que han participado en competencias que organizan localmente posicionándose en primeros lugares. Hace dos años un grupo de jóvenes acudieron al Maratón del Pacífico en Mazatlán, Sinaloa y les fue muy bien.

"Los padres se involucran y afortunadamente son muy activos, incluso también hubo tres personas que nos ayudaron: los ingenieros Manuel Solis, Arturo Adame y César Rivero, pues hicieron los planos del lugar donde entrenamos, se colocaron los aparatos".

Reconoce que la administración municipal les apoya con ciertas cosas y también han recibido algunos donativos de personas o empresarios de Lerdo, pero dice que para subsistir "hacen todo lo que se les viene a la mente para obtener fondos".

Fernando Garza dice que se siente muy satisfecho de lo que se ha logrado a lo largo de estos seis años, pues mediante el deporte se han "enderezado" a jovencitos con problemas de conducta, derivados del entorno familiar y social en el que viven.

"No tienen quién los guíe, incluso hay padres que se han acercado y nos confían ciertas situaciones que pasan con sus hijos, ya sea en la escuela o en el lugar donde viven".

Cuenta que otro factor que le ayuda es que egresó de la Escuela Normal Superior de Lerdo e imparte la materia de Física Cuántica, en la secundaria Rafael Ramírez, de tal forma que tiene las herramientas para trabajar con los jóvenes. "Como ciudadano me sentí comprometido y quise poner mi granito de arena, hacer algo en la sociedad y sentirme satisfecho de que hice algo positivo por mi entorno. La verdad he cambiado mucho, los vecinos nos me lo han comentado y me han felicitado por lo que estamos haciendo. Rescatamos el espacio para lo que fue creado, un lugar de esparcimiento, porque al partir del entrenamiento volvió a ser un lugar confiable en donde las personas regresaron para seguir haciendo ejercicio, para que las familias volvieran a traer a sus hijos para pasar un rato de distracción y ahorita se se fija es un lugar deportivo".

Finalmente enfatiza que seguirá con el proyecto hasta que "Dios se lo permita", que hay que darle hasta donde pueda", pues dice que tiene 46 años y probablemente habrá un momento en que la edad ya no le permita seguir entrenando, pero confía plenamente en que los jóvenes continuarán con el legado, pues está muy seguro que ha sido un semillero para que los muchachos sobresalgan en el ámbito deportivo o académico, además de que es una actividad que integra familia y repite que el proyecto avanza y tiene confianza en que sean por muchos años más.

2013 INICIÓ el proyecto Street Gym, para que los jóvenes regresaran al Parque Víctoria