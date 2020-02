Sirven como preescolar

JACALES

El jardín de niños del fraccionamiento Los Olivos se encuentra en muy malas condiciones para los niños.

Básicamente son dos cuartos y unos jacales... nasí pasaron el invierno y así pasan el verano.

Las madres de familia piden a las autoridades atender este problema pues son más de 100 niños los que ahí estudian en muy malas condiciones, ya que no tienen vidrios ni lo mas indispensable para realizar sus actividades escolares. Anabel Hernández, madre de familia del preescolar, conocido como la Antorcha del Saber que pertenece al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), es una de las afectadas pues sus hijos estudian en estas condiciones. "Los niños están en un saloncito que es básicamente un jacalito, les entra el aire el frío y no hay baños, no hay banquetas, son dos salones y dos jacalitos".

Así estuvieron durante toda la temporada de invierno, recuerda la madre, quien asegura que cada vez son mas niños los que acuden. "Son más de 100 niños los que estudian en estas condiciones, nosotros hicimos una actividad y pusimos la electricidad, pero a la escuela le hace falta todo".

Los juegos también se encuentran en muy mal estado, por lo que representan un peligro para los menores. "Les pedimos que nos apoyan en la escuela, por seguridad de los niños", dijo la portavoz de las más de 80 madres que han manifestado su inconformidad por esta situación directamente en la presidencia municipal.

No obstante, ellas dicen que de la escuela se ocupa o debería ocuparse el Conafe, organismo que busca construir estrategias que tengan como centro el derecho a la educación de niños y niñas de los diversos contextos culturales en zonas de pobreza.

Llamado

Las madres han hecho llamados al Ayuntamiento, pero también al gobernador Miguel Riquelme para que interceda con la Secretaría de Educación y con la coordinación regional.

Fotos: Diana González

