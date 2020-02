Kate Middleton se sincera sobre su maternidad

La duquesa de Cambridge Kate Middleton, esposa del príncipe William, se sinceró sobre la maternidad, la culpabilidad de asistir a un acto y la intimidación que sufrió por parte de los medios tras el nacimiento del Príncipe George.

“Se combinó con un bebé recién nacido, padres sin experiencia y la incertidumbre de lo que eso contenía, por lo que hubo todo tipo de emociones encontradas", expresó Middleton en el podcast Happy Mum, Happy Baby con la anfitriona Giovanna Fletcher.

La madre del Príncipe George, de seis años, así como de la Princesa Charlotte, de cuatro, y el Príncipe Louis, de casi dos, confesó que decidiría diferente en cuanto a sus embarazos porque ahora existe mucha información sobre el bienestar de la madre, el ejercicio y las dietas saludables.

A pesar de sufrir hiperémesis (exceso de nauseas matutinas), Middleton disfrutó sus partos por lo que compartió experiencias incluso sobre el príncipe William, como los elogios que le brindó por colocar correctamente el asiento de seguridad, antes de volver a casa como padre primerizo.

“Pensábamos '¿qué hacemos?', '¿cómo se supone que esto funciona?' Incluso habíamos tratado de practicar con un bebé pequeño en casa, pero sabes que nunca funciona como lo planeaste”, dijo.

Sin embargo, reconoció que ha aprendido que lo importante son los momentos de calidad con los hijos, así como escucharlos y entender sus sentimientos. “Quien diga que no se siente culpable está mintiendo”, aseguró. “Yo lo siento todo el tiempo, incluso esta mañana al venir aquí, George y Charlotte estaban como mamá, ¿cómo es posible que no nos dejes en la escuela? Es un desafío constante y lo escuchas de las todas las madres, incluso de las que no trabajan".