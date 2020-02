Jesús Zavala descarta trabajar en el extranjero

El actor mexicano Jesús Zavala, uno de los protagonistas del musical “Hoy No Me Puedo Levantar”, montaje en el que interpreta a “Colate”, niega tener interés en trabajar fuera de México, por lo menos en el corto plazo, pues prefiere continuar con su capacitación actoral en México.

“Me falta prepararme bastante para animarme e irme al extranjero para trabajar en teatro musical. No menosprecio la calidad que se exige en México porque he tenido la fortuna de encontrarme con los papeles correctos”, declara para Notimex quien interpretara al aprehensivo Hugo Sánchez en el seriado "Club de cuervos".

“Para irme necesitaría estar muy preparado, estoy agradecido por tener el trabajo que tengo, pero ahora atiendo cosas que antes no pude hacer como mi voz, así como algunas enfermedades en la garganta, entonces sí me gustaría especializarme más, no es mi meta, pero si hay alguna propuesta me sentaré a ver de qué se trata”, añade.

El tapatío de 28 años, regresó al musical luego de abandonarlo por otros proyectos de trabajo, y asegura que no regresó a una zona de confort: “es un personaje que podría hacer toda mi vida, es demandante y agotador, tanto emocional como físicamente pero lo disfruto mucho como actor y me quedé con la espinita de quedarme como titular.

“Pensé que iba a ser más fácil regresar a un lugar de confort, pero empecé desde cero a construir el personaje, ya que mis compañeros de escenario son nuevos, y la interacción es distinta”, señaló.

De manera alterna al desarrollo de la temporada teatral de la puesta en la que participa se estrenará el 13 de marzo la cinta “Veinteañera: divorciada y fantástica” en la que también aparece y en la que comparte créditos con Paulina Goto, Vadhir Derbez y Claudio Roca.