'Serie de Gloria Trevi, es un hecho': Carla Estrada

La serie que girará en torno a la cantante Gloria Trevi es una realidad, pues ya arrancaron la primera fase de investigación, en la cual la intérprete de Pelo suelto y la productora Carla Estrada, trabajan codo a codo.

“Estoy en investigación profunda, de hecho tengo contacto con Gloria, ayer (14 de febrero) la fui a ver a su concierto y hoy, pasaré un rato con ella, platicando, hablando, recordando, porque es una historia complicada en la que se tiene que tocar muchas aristas difíciles, hechos que existieron y que se tienen que mencionar”, comentó la creativa a Notimex.

“Contamos con todo el apoyo de Gloria, nos está dando acceso a todo lo que nos puede funcionar para la historia”, ahondó Estrada.

La productora adelantó que se tocarán temas que la regiomontana ha vivido como su estancia en la cárcel durante más de cuatro años, acusada de rapto, corrupción y violación de menores, su relación con el productor musical Sergio Andrade, la concepción y nacimiento en el penal de Sao Paolo, Brasil, de su primer hijo Gabriel, su salida de ese trance y la recuperación del lugar que tuvo en la escena musical.

La productora quien también tuvo a su cargo la realización de las series Por siempre Joan Sebastian (2016) y Silvia Pinal, frente a ti (2019), aclaró que la serie de Gloria Trevi sí llegará a la pantalla chica, pero que ahora es muy temprano para dar adelantos de elenco y protagonista, pues la prioridad es darle forma a la historia.

“En este momento puedo decir que es un hecho, la serie de Gloria Trevi se va a hacer. Ahora estamos en plena investigación, no me he metido a ver quiénes estarán en el elenco, ni quién la encarnará, la prioridad en este momento es la investigación y delimitar bien hacia dónde vamos y cómo vamos a abordar su vida y carrera, no es nada fácil”, concluyó.