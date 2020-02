Jenni Rivera dejó tema para Paulina Rubio y Beto Cuevas

Juan Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, manifestó que la intérprete de No llega el olvido, dejó un tema listo para que la cantante Paulina Rubio y Beto Cuevas, sus compañeros del programa La Voz México en 2012, pudieran interpretarla.

Juan expresó a medios de comunicación que Jenni quería que sus compañeros grabaran un dueto por lo que ya tenía preparados los arreglos y la música: “Sí lo vamos a hacer porque así lo quiso mi hermana, no puedo dar el título del tema, pero es uno muy conocido”.

“Es un tema no del género normal de mi hermana (la banda) pero que ella lo adaptó a su estilo y para que le pudiera quedar a Paulina y Beto. Sobre los duetos es lo último que sé”, destacó el hermano de la cantante, quien añadió que aún no han tenido algún acercamiento con Paulina Rubio o Beto Cuevas.

Por otra parte, Rivera explicó que la también nombrada “Diva de la Banda” no pensaba en su retiro de la música, en cambio sí de los escenarios, acto que no realizó porque no quiso dejar sin trabajo a quienes dependían de ella, en particular, el equipo de 30 a 40 músicos que la acompañaron en cada una de sus presentaciones.

“Si ella dejaba de cantar, ellos dejaban de llevar ese dinero a casa, por eso le grabó un disco a su banda, para lanzarlos tiempo después pero nunca pudo realizar eso” profundizó Juan Rivera, quien presentó un adelanto de Engañémoslo, uno de los temas que Jenni dejó grabados y que será estrenado el próximo 28 de febrero.