Green Day lidera listas musicales con su nuevo álbum

A tan solo una semana que la banda estadounidense Green Day lanzó su nuevo álbum de estudio Father Of All Motherfuckers, ya se registra en el puesto número uno en las listas musicales de Reino Unido.

La banda sigue acumulando éxitos con sus trabajos discográficos y esta vez le tocó su recientemente lanzado décimo tercer álbum, el nuevo logro se suma a las otras victorias de American Idiot en 2004, 21st Century Breakdown en 2009 y Revolution Radio de 2016, los cuales se mantuvieron en la cima de las listas británicas llamadas Official Charts.

El año pasado su líder, Billie Armstrong, platicó con el medio Kerrang! sobre la creación de Father Of All: "no fue como, '¡Está bien, vamos a reunir a la banda y haremos esto!' No hubo un momento definitivo en el que fue como (aprieta los puños y usa una voz dramática), '¡Y ahora vamos a hacer magia juntos!' Era más como, 'Hagamos un desastre y veamos a dónde va esto...'”.

Por su parte, el baterista Tré Cool añadió: "no queremos hacer lo que todo el mundo esperaría que hiciéramos, por lo que fue solo un poco de travesura y hacerlo divertido. Ese fue el resultado final”.

La nueva producción, ya disponible en plataformas digitales, se compone de 10 canciones que surgieron de sesiones improvisadas y listas de reproducción seleccionadas por Armstrong, las cuales se alejan del trabajo anterior inmediato que los estadounidenses lanzaron hace cuatro años con Revolution Radio.