Ana Guevara se dedica a dividir el deporte: presidente de FMAA

Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, y que enfrenta un juicio por peculado, aseguró que cuando un juez imparcial vea su casa, "todo se arreglará y se verá que no hemos hecho lo que algunos dicen", mientras sigue trabajando.

"Todo está en manos de la justicia. El hecho que un juez que no ha sido parcial, porque desestimaba pruebas que se presentaban, y que no aceptaba facturas en las que la auditoría superior no había encontrado ninguna anomalía, no dice nada. Sí, hay una sentencia que pasa a otra instancia, pero como será una autoridad imparcial no va a tener problemas en valorar pruebas en tiempo y forma. Esto no se termina sólo porque una persona lo quiera".

-¿Por qué es el pleito personal con Ana Guevara, directora de la Conade?

"No sé porqué la trae contra mí, no sé la razón de su actuar. Son muchos años de persecución de ella como autoridad, utilizó a Alfredo Castillo (exdirector de la Conade) para perseguir cuando era senadora, debería ponerse a trabajar en vez de... Pero cada quien".

-¿Lo que dijo Guevara sobre los "padrinos" que apoyarán a los deportistas rumbo a Tokio, es un acto de guerra al COM?

"Me reservo mi opinión sobre lo que hace quien representa a la Conade. Lo que sí, felicito a Carlos Padilla (presidente del COM) por este esfuerzo, no así los comentarios que hace alguien que solo quiere dividir al deporte, en lugar de sumarse. Se debe de entender que esto no es sólo de una persona, sino de los padres de familia, las asociaciones, las federaciones, los municipios.... Que alguien que tiene o tenía la misión de armar un plan nacional de deporte, se dedica a dividirlo, es una aberración".

Sobre haber inscrito a la marchista Lupita González en una prelista olímpica, cuando está suspendida por haber dado positivo en una prueba Antidopaje, comentó:

"Lupita hace uso de un recuso al cual tiene derecho, Apela al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo Internacional). Confiamos en sus abogados y esperemos que sea exonerada de la sanción que pesa sobre ella. Ojalá sea exonerada antes de que se cierren los tiempos y de la marca, si no, sería una injusticia. Por eso la registramos, pero el que esté en una lista larga no le da derecho a nada".