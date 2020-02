Alan Pulido critica fichajes de Chivas

Alan Pulido no se fue de Chivas porque él hubiera querido. Sino porque nadie le dijo que se quedara.

En entrevista con ESPN, el delantero del Sporting Kansas City, dijo que contrario a lo que se cree, nadie en el Guadalajara le pidió que permaneciera en el equipo.

"Nunca hable con (Ricardo) Peláez y (Luis Fernando) Tena para que me dijeran que entraba en sus planes. Yo no quería salir de Chivas", dijo.

El delantero fue campeón de goleo en el torneo pasado con el Rebaño, "y eso me motivaba, pensé que habría una charla, pero no, nadie habló conmigo, nadie se acercó".

Negó que hubiera pedido aumento de sueldo, "solo no me sentí querido".

La carrera de Pulido ha estado marcada por la polémica, pero no se arrepiente de eso. "Volvería a hacer lo mismo. Salí de Tigres (a Grecia) en busca de un sueño. No es posible que apenas estuviera empezando y pidieran 12 mdd por mí".

Al final, según el delantero, "los clubes buscan su beneficio, no el del jugador. Siempre ha sido así".

El último campeón de goleo de Chivas, criticó además las contrataciones que se hicieron para el Clausura 2020, pues para él no presentan el perfil para un club grande de la Liga MX.

"No han logrado cumplir las expectativas que se veían. Siempre lo he dicho, Chivas se reforzó bien, jugadores muy buenos, pero no están, no tiene nombre en el futbol mexicano o que ya sean consagrados".