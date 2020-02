Robert Downey Jr. felicita a actor de Avengers con video no visto del rodaje

A pesar de que Josh Brolin dio vida a uno de los villanos más temidos del Universo Marvel, “Thanos”, esto no quita que en la vida real haya formado un fuerte vínculo con sus compañeros de elenco en Avengers, y prueba de ello es la felicitación que recibió de Robert Downey Jr. por su cumpleaños, a través de un video donde aparecen los vengadores cantándole las mañanitas.

El actor quien interpretó a “Iron Man” en la saga de Avengers no olvidó el día de nacimiento de su compañero de escena, quien festejó el pasado 12 de febrero sus 52 años, motivo por el cual compartió un clip durante el rodaje de la cinta Endgame en 2018, en el que aparece el resto del elenco entonando Feliz Cumpleaños, lo que emocionó a los fans de Marvel.

“Otro viaje alrededor del sol, hermano”, reza la publicación de Downey Jr. en Instagram, a lo que Brolin respondió; "Hermano, verdaderamente te amo".

Josh Brolin resultó ser la elección perfecta para interpretar al malvado tirano, pues ha sido el propio creador de “Thanos”, Jim Starlin, quien lo expresó al haber declarado que no podrían haber escogido a mejor actor para el papel.

“Cuando empezaron a hablar de un hombre para interpretar a 'Thanos', Josh Brolin no estaba en mi radar en absoluto”, explicó en una entrevista con Discussing Film. “Pero ahora que he visto el personaje, me cuesta mucho imaginar a otra persona interpretándolo. Capturó el movimiento y la cadencia del lenguaje, todo tan maravillosamente que dio un peso extra a 'Thanos'. No tengo ninguna queja sobre él, es excelente interpretando a 'Thanos', y más en la última película”.