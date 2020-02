tips, tips, tips...

PANQUÉS DE PLÁTANO

Si tiene uno o dos plátanos muy maduros y a la familia le gustan los panqués, muela un plátano y añádalo con una cucharada de azúcar a su masa o batido favorito para panqués. Los panqués quedarán mejor si la pasta o masa es un poco delgada. Estoy segura de que le gustarán a su familia, sólo para variar.

Aquí está un consejo sobre la forma de guardar y enfriar el relleno para pay o flan antes de servirlo con o sin cubierta. Después de vaciar el relleno caliente en la cáscara del pay, permítale enfriarse hasta que se forme una delgada piel. Corte una hoja de papel plástico de tamaño suficiente para cubrir todo el pay. Rocíe un lado de esta hoja con aceite o producto para que los alimentos no se peguen. Después coloque la hoja de plástico, con la parte aceitada hacia abajo, sobre la superficie del pay y refrigere. En cualquier momento podrá remover el plástico sin que éste se pegue a la superficie del relleno. Puede quitarse completamente o solo enrollarse hacia atrás para cortar una o dos piezas y volverla a colocar después.

Una buena forma de evitar que sus manos se llenen de grasa cuando engrasa moldes es usar un espátula de hule flexible para untar la mantequilla alrededor del molde. Hace un buen trabajo y le ahorrará la molesta sensación de tener grasa en las manos.

Aquí está un consejo que me gustaría compartir con ustedes. Me lo ha transmitido una pequeña de 12 años. Ella dice como muchas otras personas, tengo un calendario. Mi problema es que nunca quiere deshacerse de ese calendario al final del año por todas las hermosas imágenes que tiene para cada mes del año. He descubierto que si corto estas pinturas o fotografías, son estupendos posters para colgar en la pared. De esta forma tengo calendario y posters a la vez.

La sugerencia es mezclar juntos el azúcar y la canela para hacer pan tostado estilo francés. Puede ir todavía un poco más allá. Mezcle, si lo desea, la canela y el azúcar con margarina suave hasta que quede de la consistencia de la manteca de cacahuate. Puede untar esta mezcla en el pan. También puede derretir un poco de esta mezcla sobre la sartén y colocar en ella su pan. ¡Rico!

Cuando cocine cereal caliente para el desayuno, añada un par de cucharadas de pasas mientras se está cocinando el cereal. Le da un buen sabor y las pasas son alimenticias y buenas para la digestión.