Aumentan falsas alarmas en escuelas

En tan solo una semana se contabilizaron tres falsas alarmas de supuestos ataques al interior de planteles educativos, el último, dirigido a un estudiante de la escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Torreón, amenaza que, aunque falsa, sembró el temor entre los alumnos, quienes decidieron no acudir a clases el día de ayer.

Sandra López Chavarría, coordinadora de la unidad Torreón, informó que aunque se desestimaron las amenazas se aplicó el protocolo de seguridad desde el miércoles, fecha en la que comenzó a circular el mensaje en redes sociales, amenazando a uno de los estudiantes de la escuela de Arquitectura ubicada al interior de Ciudad Universitaria.

Aunque la coordinadora rechazó el hecho de que las clases se hubieran suspendido de manera oficial el día de ayer, ningún estudiante se presentó a clases, únicamente asistió personal administrativo.

"Actividades propias de la escuela, sí baja mucho el día de hoy (14 de febrero), pues los chavos se lo toman como un día festivo, pero no se suspendieron clases… Me comentaron que sí iba a bajar la afluencia de alumnos por esa situación, se alertaron, pero no se les iba a tomar en cuenta como una falta, quienes quisieran acudir a la escuela podrían hacerlo y a quienes no, se les iba a tomar en cuenta la situación que se había presentado", explicó López Chavarría.

De acuerdo con la coordinadora, la amenaza fue desestimada tras un análisis que se realizó al mensaje que se difundió y se hizo viral en redes sociales. "Elaborando un análisis se concluyó que no concuerdan las fechas que ahí aparecen, lo cual no minimiza las medidas de seguridad tomadas".

Sin embargo, se aplicó el protocolo de seguridad, "están las personas de seguridad de la misma universidad, están pendientes de vigilar, de hacer rondines, de estar en comunicación con los directores, con las autoridades de la universidad, de Seguridad Pública, se aplicó desde el mismo miércoles y hasta la fecha", explicó.

Anunció que será la próxima semana cuando sostenga una reunión con el jefe de seguridad de la universidad, Marcelo Lara, para hacer un planteamiento a todos los directores en caso de que llegue a presentarse un nuevo caso, a fin de que sepan entonces cómo actuar.

La coordinadora de la unidad Torreón lanza un llamado a los estudiantes para hacer conciencia y a no jugar con este tipo de situaciones.

"Esto puede llegar a consecuencias muy graves, creo que hay que ser conscientes en lo que se difunde, es importante que también los padres de familia tomen conciencia de esto y que estemos atentos con lo que sucede con los jóvenes… Hacer una invitación a ser más responsables con lo que se difunde, eso es importante y ser respetuosos de lo demás para que puedan acudir a sus clases y desarrollar sus actividades normalmente".

"Si algún chico está en una situación vulnerable, acudir a los directores o aquí mismo en la Coordinación para que podamos apoyar con alguna intervención psicológica, que podamos estar atentos a ellos".

Del 9 al 14 de febrero