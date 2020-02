Niega Simas Torreón riesgo operativo por adeudos

El gerente general del Simas Torreón, Juan José Gómez, negó que el sistema a su cargo tenga pendientes financieros que amenacen su operatividad regular.

Se refirió a los adeudos que se tienen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde el año 2018, mismos que hasta este mes de febrero ascienden a los más de 100 millones de pesos.

No obstante, aseguró que se cuenta con convenios de pago ya establecidos y que permiten mantener un margen de maniobras suficiente, tanto para seguir realizando obras de mejora al servicio, como para cumplir con los pagos ya fijados.

"Bueno, pues estamos precisamente en el decreto que hubo y mandamos nuestros requerimientos a la CFE, ya los tienen y esperemos a que salgan las reglas y a fines de febrero poder cumplir con las reglas... hay convenios suscritos con ellos (CFE), convenios anteriores, los que se están cumpliendo, más aparte los meses que vienen presentando su recibo mensualmente".

Juan José Gómez también informó que se siguen teniendo rezagos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque en ese caso existen defensas realizadas respecto a los créditos solicitados, no obstante evitó señalar la cantidad exacta que se adeuda.

"Estamos cumpliendo, a partir de este año esperamos cumplir con los cargos de extracción, no de descargas, porque en descargas no hemos tenido ninguna sanción, no hemos tenido ninguna multa, pero sí los derechos bueno pues ya, este año esperemos ya cumplir".

Dentro del Programa de Devolución de Derechos (Prodder) se tienen en litigio unos 228 millones de pesos, recursos a los que el Simas Torreón busca acceder en los próximos años, esto de acuerdo al cumplimiento que se pueda generar en el tema legal, así lo señaló el propio gerente del Simas Torreón.

Margen financiero