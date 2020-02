Generan lazos de apoyo para niños con cáncer en Torreón

La asociación Encendamos una Luz, A.C "Casa Feliz" ubicada en Torreón, se ha convertido en el hogar de decenas de padres de familias que buscan el respaldo para poder tratar a sus hijos con algún tipo de cáncer.

Ceci Marroquín de Murra, presidenta de esta asociación, señaló que a lo largo de 33 años de intenso trabajo, se ha podido generar un fuerte lazo de apoyo para los pequeños que acuden junto con sus familias a tomar sus tratamientos de cáncer, tanto dentro de la clínica 71 del IMSS como en el Hospital Infantil.

Describió que a este hogar acuden personas de Durango, Ciudad Juárez, Zacatecas y Chihuahua, quienes al enterarse del diagnóstico de sus hijos, comienzan con la incertidumbre de no saber como van a solventar los gastos, "y es ahí cuando entra Casa Feliz, un espacio que fue creado para ellos, para todas estas familias que requieren no sólo del apoyo económico, sino moral y psicológico, ya que es muy duro el saber que un hijo tuyo tiene cáncer, aunque los padres de familia sacan la fortaleza para buscar la solución y en este hogar les damos un mayor impulso para que no sientan que están solos, pasando por todo esto", comentó.

Actualmente dijo, existen registrados más de trescientos menores para el apoyo que Casa Feliz les brinda, el cual recibió recientemente un reconocimiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero.

También, dentro de la serie de respaldo que este hogar brinda, se realizan de manera habitual los festejos que marca el calendario, como lo fue en esta ocasión el Día del Amor y la Amistad, en donde 30 madres de familia y sus pequeños celebraron con un convivio, en donde las mamás prepararon roscas de verduras, esto además como una herramienta de aprendizaje que les puede ayudar a generar ingresos.

Por su parte, los pequeñitos, acompañados por Paloma Rocha, una joven voluntaria quien es artista visual, pintaron en un gran lienzo las ideas que generaba su imaginación, mientras Daniela y Tony, un par de jóvenes voluntarios tocaban la guitarra y cantaban con los niños para animar el ambiente.

Para la señora Blanca Castillo, Casa Feliz se ha convertido en un gran apoyo y bendición para ella, ya que al estar lejos de su tierra natal, Parral, Chihuahua, donde tuvo que dejar a su esposo y a su hijo de 5 años, para atender el linfoma de Hodgkin que padece su otro hijo, Jesús Octavio, de siete años.

"Aquí llevo tres semanas, mismas en las que mi hijo ha llevado ya 14 de las 17 sesiones de su tratamiento de radiación, me lo mandaron para acá, a la clínica de especialidades 71 del IMSS, y si no fuera por Casa Feliz, de verdad no sé cómo le hubiéramos hecho, porque sería mucho el gasto de comidas y hospedaje, realmente esta Casa es una bendición para todos los que en estos momentos necesitamos de apoyo, nos ayudan en todo, y sobre todo nos dan el apoyo emocional que requerimos en estas situaciones", señaló.

Será el próximo mes de julio cuando Casa Feliz cumpla 33 años de vida, tiempo en el que ha apoyado a cientos de familias, esto a través de donativos por parte de la sociedad, empresarios y diversas actividades que generan para poder generar recursos económicos para el sostenimiento de la asociación.