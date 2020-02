Desmiente vestidor roto

- Guillermo Almada negó que él y su cuerpo técnico tengan una mala relación con sus jugadores, por lo que el vestidor nada tiene que ver en la falta de resultados de Santos Laguna en este comienzo del Clausura 2020.

"Eso lo inventan los periodistas, ustedes no conviven con nosotros, aquí la verdad, es de los mejores equipos que tuve que trabajar en la parte grupal, porque tienen un gran relacionamiento, son grandes personas, hay mucha preocupación cuando no se les da los resultados, porque se sienten como en deuda con la afición y muchas de las veces los castigan" respondió el timonel de los Guerreros, cuando se le preguntó si existía un vestidor roto.

Acerca de la fiesta de disfraces que tuvieron recientemente, el técnico uruguayo confesó que en definitiva intentaron descomprimir un poco el momento, para que todos estuvieran más relajados y no con tanta preocupación, ya que están haciendo un deporte que les gusta, pero en el que tienen responsabilidades.

"Es un excelente grupo, hay una excelente unión entre ellos y convivencia, es una de las cosas que más se me ha facilitado desde que llegué al club, lo desmiento determinantemente, y digo periodistas que son los que informan, si me dijeran, lo informó tal persona, pero es una de las cosas que se inventan cuando las cosas no van bien o no tenemos los resultados que todos desearíamos, pero son cosas normales que seguramente las vamos a superar".

Acerca del partido de mañana, dejó en claro que es un partido importante como lo son todos, conscientes de la importancia que tiene, al jugar contra un rival duro y delicado.

"Son puntos importantes como lo será este partido, el próximo y en la última fecha, obviamente que necesitamos ganar. Nadie nos ha superado, más allá de jugar bien o mal, hemos marcado una superioridad".

Pero aceptó que han cometido algunos errores en definición, así como en la defensa que les han costado caros, donde seguramente si no los hubieran cometido, habrían sacado otro resultado.

"La realidad es que tenemos los puntos que tenemos y que estoy completamente seguro que estamos por el buen camino que el equipo está muy bien, hemos trabajado bien siempre, tenemos que corregir unas cosas que lógicamente hacen la finalidad de un resultado y el detalle".

Almada busca tener más volumen de juego y desempeñarse mejor, así como estar en otra posición, pero los resultados no los han acompañado, por más que les gustaría haber ganado todos los partidos anteriores.

"Siempre vamos a necesitar ganar, deberíamos de tener otros puntos por lo que hicimos en la cancha, por más que insisto, no es el volumen de juego que quizás tuvimos en el torneo anterior, pero bueno, en definitiva son cosas normales que suceden y tenemos que saberlas afrontar".

En Santos Laguna, siempre están en comunicación, ganen, empaten o pierdan, al hacer un análisis conjuntamente con todos, ya que siempre están buscando conjuntamente cosas para mejorar, independientemente del resultado.

De cómo enfrentar a Tigres dijo: "sacándole la pelota, teniéndola nosotros, siendo ofensivos, tratándola de manejar, no ceder el balón, siendo agresivos en el buen sentido, cuando no tengamos el balón".

Agregó que los felinos, son un rival de mucha jerarquía, con buenos futbolistas y un gran entrenador, donde a cualquiera se les hace difícil enfrentarlos, pero confía plenamente en su grupo, apoyándose en el trabajo semanal.

De la defensa santista opinó: "Me preocupa porque es una de las cosas que más trabajamos, fuimos parte del torneo del año anterior, de las mejores defensas, sobre todo porque no nos han creado tantas situaciones, siempre sacó el partido de Cruz Azul que fue muy malo. Hemos colaborado en la concreción de los goles con errores, para que los rivales se aprovechen, no han sido virtudes de ellos, sino defectos nuestros, en algunos errores individuales".

El uruguayo indicó que cuando en conjunto se logran resultados, los que se empiezan a destacar son las individualidades, ya que empiezan a subir su nivel porque generan confianza, aunque a veces no tener resultados, por más méritos que hagan, generan dudas.

"Son momentos, los futbolistas son seres humanos, es imposible mantenerse arriba durante un año. Lo viven el Real Madrid, Barcelona y todos esos equipos. Debemos mantener la tranquilidad, saber que estamos por el buen camino, que debemos mejorar y retomar algunas cosas que hacíamos normalmente".

Reveló que intenta también hacer un análisis, de los rendimientos de cada uno de sus jugadores, por lo que busca realizar algunas variantes para encontrar ese juego de conjunto que los deje plenos y satisfechos a todos.

"En esa tarea un poco estamos, pero estamos completamente seguros que se va a retornar a la normalidad, en el nivel de todos los jugadores. Han hecho buenos entrenamientos, inclusive estas últimas semanas que se hace difícil, enfrentar dos competencias a la vez, tienes que entrenar con jugadores separados, seguramente eso aliviana las cargas porque son menos jugadores".

El timonel santista enfatizó que están haciendo los mismos recorridos que el campeonato anterior, aunque en la toma de decisiones están un poco apresurados, donde no tienen la certeza del torneo pasado y que estamos confiados en que en algún momento lo van a recuperar.

"Estamos trabajando para recuperar eso, todos somos autocríticos de cada función que cumplimos, nosotros como cabeza de grupo permanentemente estamos analizando, cualquier elemento que sume para los jugadores, en el análisis que hacemos ése es un elemento importante, que obviamente estamos en la segunda parte del año".

El veracruzano Jorge Antonio Pérez Durán, será el juez central del partido del próximo domingo entre Santos Laguna y Tigres UANL, a celebrarse en el Estadio Corona.

El nacido en Orizaba, será asistido en las bandas por Miguel Ángel Hernández Paredes y Salvador Saldívar Guzmán, mientras que como cuarto árbitro fungirá Édgar Ulises Rangel Araujo.

La Comisión de Arbitraje por otro lado informó, que para el duelo entre albiverdes y felinos que comenzará a las 18:45 horas, el responsable del VAR será Ricardo Arellano Nieves, fungiendo como su asistente, José Alfredo Peñaloza Soto.

10 GOLES ha recibido Santos en el torneo, es la peor defensa junto con Morelia y Monterrey.