Se quejan en Viesca por falta de medicamentos

Habitantes de Viesca se quejan de que no hay traslados de pacientes a hospitales de especialidades de otros municipios ni tampoco hay suficiente medicamento en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Viesca.

Armando Sosa, habitante de Viesca, mencionó que llevan ya tiempo batallando con el tema de los traslados de las personas enfermas en el seguro social, incluso, asegura que son años los que los habitantes de este municipio han tenido que padecer por la falta de un chofer de planta en este nosocomio.

El Seguro Social tiene la obligación de hacer los traslados y tener cuadro básico de medicamentos pero actualmente no es así en el municipio de Viesca.

"La ambulancia siempre está pero no hay chofer, el chofer no está y es un problema porque no hay cómo trasladar a la gente en una emergencia", dijo Sosa.

Regularmente siempre tienen que esperar a que tragar el medicamento de Torreón o de Matamoros.

El IMSS, recordó, tiene la obligación de pagarle las vigencias a la gente que es el pasaje y una ayuda para gastos de alimentación pero por ahora no paga nada de eso y es una obligación de acuerdo a la ley.

Dijo que en muchas ocasiones la gente no acude a las citas porque no tienen dinero y entonces las enfermedades agravan cada día.

"Es importante que los directivos del seguro se pongan las pilas y hagan algo", dijo Sosa.