Jaime Camil listo para la serie Broke

Tras el estreno de la cinta Loco por ti, Jaime Camil continúa con éxito su carrera en Estados Unidos, ahora en la serie de comedia Broke, que llegará en abril a la pantalla.

"Es una serie muy buena y divertida. Me da gusto que cada vez más me llamen para este tipo de proyectos", dijo el actor, además agregó que ya se grabó la primera temporada completa y hay mucha confianza.

Sin embargo, algo que lo tiene muy optimista es que estrenarán los jueves, que es un día muy fuerte para la cadena estadunidense CBS, ya que tiene varias producciones que arroparán esta historia en la participan Pauley Perrette, Izzy Díaz y Natasha Leggero, entre otros. "Me emociona el rumbo que esta tomando mi carrera", explicó Camil, quien dentro de la historia da vida a un exmultimillonario, simpático que va por la vida en búsqueda de su lugar, ahora sin el respaldo del dinero. A pesar de que poco a poco ha logrado consolidarse en el mercado de Estados Estados Unidos, el actor aseguró que no dejará de hacer proyectos en México, ya que son historias que, como actor, lo retan. En otros temas, Camil se negó a dar su comentario sobre la especulación entorno a su cuñado Sergio Mayer, respecto a que tiene nexos con el crimen organizado.

"No puedo hablar de un tema del que no estoy enterado, ya no vivo en México así que no sería justo que opinará sobre cosas que desconozco", dijo el actor.