Familia dice que no lucra con Jenni

uan Rivera aclaró que la familia de Jenni Rivera no está lucrando económicamente con todos los proyectos póstumos que se están realizando de la cantante, porque además de que todos los derechos los tienen sus sobrinos, la familia sólo quiere dar a conocer el legado que dejó.

"Yo sé que es interesante hablar del dinero, pero tal vez para nosotros lo más importante no es el dinero, tal vez tenemos mucho y no ocupamos más, o tal vez nunca vamos a tener nada, pero el nombre de mi hermana sí lo podemos dejar marcado para siempre si seguimos haciendo una buena labor; y a nosotros nos interesa mucho eso, porque mi hermana trabajó muy duro en una vida para sobresalir y literalmente murió trabando y creo que es justo que le entreguemos a ella, lo que ella nos entregó a nosotros", dijo Juan Rivera.

Explicó que a él, como a cualquier otro trabajador, le pagan por todo lo que se hace alrededor de la "La diva" y son los hijos de la cantante quienes deciden lo que se puede hacer y lo que no y la familia respeta esas decisiones. "Lo que dijo mi hermana en vida a mis sobrinos, era que no importa la canción, que ellos recuperaran las regalías, todo esto le pertenece a mis sobrinos, a mí me pagan por hacer una labor, como cualquier otra persona, pero los dueños de toda esta labor, de la imagen, de todo lo que es Jenni Rivera son mis sobrinos y en todo el trabajo que hacemos le damos el lugar que se merecen", comentó.

De acuerdo a Juan, entre los proyectos que tienen pendientes, es el de cumplir uno de los últimos deseos de la cantante, que era el hacer un dueto con Paulina Rubio y Beto Cuevas, quienes fueron sus compañeros en La Voz México 2012.

"Creo que el último tema que grabó Jenni, lo quería grabar con Paulina y Beto Cuevas, dejó un tema en donde está grabada la voz de ella, con la música hecha y quería hacer un dueto con ellos, y sí lo vamos a hacer porque así lo quiso mi hermana, no puedo dar el nombre del tema, pero es un tema muy conocido, que no es del género de mi hermana pero que ella lo adoptó a su estilo y que le pueda quedar a Paulina y Beto", informó. Además, Emilio Estefan continúa produciendo el documental de "La gran señora", que se espera sea lanzado este año y por el momento buscan quien produzca la película de la intérprete, que ya tiene director y guionista.