Puente se disculpa con la prensa deportiva

El director técnico de Atlas, Rafael Puente, ofreció disculpas a la prensa tras sus declaraciones durante la semana, en las que menospreció la profesión de los periodistas.

En días pasados, el estratega de los Rojinegros comentó: "El día que me sienta presionado, prefiero dedicarme a lo que ustedes. Que es una profesión que he ejercido, que respeto y te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo. Puedo hacer una larga carrera sin problema".

A su llegada al aeropuerto capitalino, con miras al compromiso de esta noche contra América, Puente señaló: "Si alguno de ustedes se sintió ofendido por mis declaraciones, una disculpa, los respeto mucho".

Explicó que sus palabras, tal vez malinterpretadas, se debieron a que en ocasiones la figura del entrenador atraviesa momentos complicados y más en una escuadra que lucha por ser protagonista y alejarse de la zona de descenso.

"Es una realidad que, en el mundo, la figura del entrenador se ha vuelto muy importante y los que se puedan sentir presionados los acerca con más facilidad a sentirse agobiados, porque sabemos que es una posición vulnerable", indicó.

Respecto del duelo ante Águilas, Puente espera un partido "extremadamente competitivo" que dirige de buena manera Miguel Herrera, con quien está agradecido, pues le dio la oportunidad de debutar como jugador cuando coincidieron en Atlante.