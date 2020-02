Cody Bellinger cree que José Altuve le robó el galardón al Jugador Más Valioso de la Liga Americana a Aaron Judge de los Yanquis y que los Astros de Houston le hurtaron el título de la Serie Mundial de ese año a los Dodgers de Los Ángeles.

"Ellos hicieron trampa durante tres años", dijo Bellinger el viernes en el campamento de entrenamiento de los Dodgers. "Creo que lo que la gente no se ha dado cuenta es que Altuve le robó el 'MVP' a Judge en 2017. Todos saben que nos robaron el anillo a nosotros".

Aparte de cuestionar al estelar segunda base venezolano de los Astros, el reinante MVP de la Liga Nacional también criticó el intento de disculpa que dio el jueves el dueño de Houston Jim Crane y calificó el castigo del comisionado de la MLB Rob Manfred como "débil".

Tanto el mánager de los Astros AJ Hinch como el gerente general Jeff Luhnow fueron suspendidos una temporada cada uno, y el equipo fue multado con cinco millones de dólares y les quitaron una selección de primera y segunda ronda en el draft del 2020 y 2021. Los Astros despidieron a Hinch y Luhnow.

7 JUEGOS se disputaron en la Serie Mundial de 2017, que ganó Astros a Dodgers 4-3.

Las Grandes Ligas encontraron culpables a los Astros de utilizar un sistema de video para robarse las señales de los cátchers en 2017 y 2018. Bellinger cree que la conducta continuó la temporada pasada. "Al cien por ciento", dijo Bellinger. "No entiendo por qué se detendrían". Bellinger no es el único jugador de los Dodgers que está molesto al dar inicio los entrenamientos de primavera.

"Es como reabrir una herida", dijo el veterano jardinero Justin Turner. "Se abre la herida y hay que volver a sanar, creo. Pero no hay forma de volver a lo de antes. Lo que pasó, pasó. Lo bueno para nosotros es que no los enfrentamos esta temporada. Hay que dejar que todos los demás se encarguen".

El as de los Dodgers, Clayton Kershaw, dijo que ha aceptado el escándalo, pero también comprende por qué sus compañeros de equipo están enojados.

"Comienzas a hablar sobre cómo realmente afectó a las personas", dijo Kershaw. "Tienes muchachos que quizás fueron echados de la liga porque fueron derrotados por Houston en 2017. Tienes muchachos que quizás deberían haber ganado el MVP o lo que sea. Estadísticas que han cambiado. Creo que los muchachos realmente no saben cómo sentirse, porque nunca ha sucedido antes".

247 VICTORIAS tiene Bartolo Colón en Grandes Ligas, ha jugado para 11 equipos en las mayores.

Alex Wood, quien volvió a firmar con los Dodgers después de pasar la temporada pasada con Cincinnati, dijo que los fanáticos no entienden el impacto del comportamiento de los Astros, citando lanzadores cuyas efectividades fueron infladas por los bateadores de Houston. Dijo que algunos pudieron perder de 300 mil a 400 mil dólares en salario.

"Prefiero enfrentarme a un chico con esteroides que a un chico que sabe lo que viene", dijo Wood. "Esta es tu vida. El efecto de goteo es enorme".

Se ha especulado que los bateadores de los Astros podrían enfrentar represalias en el campo de los lanzadores oponentes.

"Mi esposa y yo estábamos hablando de eso", dijo Wood. "Sería difícil decir que no. Quiero decir, se metieron con la vida de muchos chicos. No me sorprendería si sucediera algo así, para ser sincero. Es divertido, porque estoy bastante seguro de que probablemente sucederá", mencionó.